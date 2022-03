No habrá sanciones: Centro Democrático sobre Duque y militantes que votarán en consultas

Como era de esperarse, después del anuncio del presidente Iván Duque sobre su participación en las consultas interpartidistas del próximo 13 de marzo, las directivas de la colectividad confirmaron que no habrá sanciones para él ni para ninguno de los militantes y congresistas que también saldrán a votar en esos comicios.

“No hay sanciones, no hay procesos y no hay nada que estemos cuestionando”, precisó Nubia Stella Martínez, directora de la colectividad, al tiempo que insistió en que el partido mantiene su apoyo a la candidatura de Óscar Iván Zuluaga, quien se inscribirá el próximo jueves, 10 de marzo, junto a su fórmula vicepresidencial, Alicia Eugenia Silva.

“Fue aclamado por la convención de su partido, además es quien tiene toda la legitimidad para manejar este tema”, señaló.

“Faltaba más que yo vaya a decir qué va a pasar con el presidente Iván Duque”, agregó Martínez sobre la pregunta puntual de la declaración pública hecha por el primer mandatario.

Por último, Alicia Eugenia Silva, fórmula de Zuluaga, manifestó que “para votar nadie pide permiso, en ningún lugar”.

Si bien la directora y el candidato Zuluaga se negaron a responder si esto significaría entonces que sus militantes y bancada de congresistas quedan en libertad, en las últimas horas se han conocido más voces del uribismo que han hecho oficial su respaldo a aspirantes del Equipo por Colombia, entre ellos, el representante Edward Rodríguez, quien respaldará al exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez.

Este 13 de marzo pediré el tarjetón de la coalición de #EquipoPorColombia y votare por @FicoGutierrez buscando que en primera vuelta lleguemos unidos con @OIZuluaga y #ParemosAPetro



La democracia se fortalece en la libertad. #CD5 — Edward Rodríguez 🇨🇴5️⃣ (@EDR_CD) March 4, 2022

