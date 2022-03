Primer ‘palo en la rueda’ a fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo

Luis Gilberto Murillo, quien asumió este jueves 17 de marzo la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, tendrá que enfrentar su primera pelea jurídica para mantener esa designación. La Red Nacional de Veedurías presentó una solicitud formal ante el Consejo Nacional Electoral para que se frene la inscripción de Murillo por una supuesta “inhabilidad perpetua”.

Según el documento, que fue conocido por BLU Radio, Murillo “fue condenado penalmente, en 1997, mediante sentencia judicial ejecutoriada, por peculado por aplicación, cuando se desempeñó como director de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó)”.

Dicha sanción, según la Red de Veedurías, implicó una pena de seis meses de prisión, afectando derechos y funciones públicas por un año, así como al pago de una multa, por lo cual estaría “incurso en una causal constitucional genérica y vitalicia de inhabilidad para ser elegido y ejercer cargos de elección popular”.

Así las cosas, Pablo Bustos, presidente de la Red, solicita al CEN abstenerse de permitir la inscripción de Murillo. Esto ocurre después de que desde la propia Registraduría advirtieran que no se pudo concretar la inscripción del exministro como candidato a la Presidencia la semana anterior, teniendo en cuenta que no cumplía con requisitos y le hacía falta un certificado del Consejo de Estado que, según fuentes, no fue presentado por su campaña.

Murillo, por su parte, insiste en que no está inhabilitado y cumple con los requisitos.