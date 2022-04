Senadora Cabal pide debate de control político por supuestas irregularidades de la Registraduría

La senadora María Fernanda Cabal habló en Mañanas BLU acerca de los derechos de petición comunicaciones que envió a la Registraduría en los que pidió aclaraciones en cuanto al director de Informática, Alejandro Campo Valero.

“Él (Alejandro Campo Valero) no solo trabajo en la empresa Indra, que después se gana la licitación (de elecciones) por encima de todos sus oponentes, sino además en Thomas Greg & Sons, que sabemos que lleva ganándose la contratación los últimos 12 años. Me parece sumamente escandaloso. Si eso no es conflicto de intereses, ¿entonces qué lo es?”, cuestionó la congresista.

Cabal calificó las supuestas irregularidades como “una vulgaridad”, pero Campo Valero aseguró que pasaron más de tres años desde su salida de Indra y la llegada a la Registraduría. La legisladora, no obstante, aseguró que la carrera del funcionario es de larga data en el organismo.

“Si usted le hace la trazabilidad a la experiencia del señor Alejandro (Campo Valero), viene desde hace varios años en la Registraduría hasta que termina de gerente general de Thomas Greg & Sons., que prácticamente mantiene el monopolio de la contratación pública”, aseguró Cabal.

De acuerdo con la versión de la senadora uribista, desde hace 12 años “hay un negocio multimillonario de la empresa de los señores Bautista con Juan Manuel Santos que hoy es el jefe de Gustavo Petro”.