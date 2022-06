"Viva el ingeniero": el irónico trino de Alejandro Gaviria

Alejandro Gaviria, ex precandidato presidencial por la Centro Esperanza, realizó este jueves un trino en el que se refiere, de manera irónica, a un ingeniero, profesión que tiene el hoy aspirante a la presidencia Rodolfo Hernández .

"¡Viva el ingeniero!", fue la frase del irónico trino de Alejandro Gaviria que acompañó esa exclamación con una foto de Jhon Duque, jugador de Atlético Nacional, a quien se le conoce como ingeniero debido a que es profesional en ingeniería industrial de la Universidad de Los Andes.

El irónico trino de Alejandro Gaviria:

El trino generó toda clase de reacciones entre los seguidores y no seguidores de Gaviria en la mencionada red social: "De académico prestigioso a prospecto de politiquero oportunista", "Alejandro, te imaginaba hincha del DIM", "me alcancé a asustar" y "cada vez me cae mejor", fueron algunas de las opiniones

