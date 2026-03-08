Recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes denuncien delitos electorales

Las autoridades del Gobierno nacional anunciaron diferentes canales para que la ciudadanía pueda denunciar posibles irregularidades durante la jornada electoral.

El Ministerio de Defensa está ofreciendo recompensas de hasta 50 millones de pesos a quienes entreguen información que permita identificar y capturar a personas que intenten vulnerar el derecho al voto.

A través de su cuenta en X, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía a reportar casos como la compra de votos. “Denunciar la compra de votos es proteger la libertad, la legalidad y la democracia”, señaló el Ministerio, que además recordó que está habilitada la línea 157 anticorrupción para recibir este tipo de denuncias.

Denunciar la compra de votos es proteger la libertad, la legalidad y la democracia.



Ofrecemos hasta 50 millones de pesos de recompensa por información que permita capturar a quienes intenten vulnerar el proceso electoral.



Llame a la #Línea157Anticorrupción y denuncie en total… pic.twitter.com/yNtswVBR15 — Mindefensa (@mindefensa) March 8, 2026

Por su parte, la Cancillería recordó que también está habilitada URIEL, la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral.

Este canal también está disponible para colombianos en el exterior, quienes pueden presentar denuncias a través de la línea 018000 912 505, del correo denunciasuriel@mininterior.gov.co o mediante la aplicación URIEL.

Publicidad

A estos canales se suma la Presidencia de la República, que habilitó el correo electrónico denunciaselectorales@presidencia.gov.co para que los ciudadanos puedan reportar cualquier hecho que ponga en riesgo la transparencia de las elecciones.