Recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes denuncien delitos electorales

Recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes denuncien delitos electorales

El Gobierno nacional recordó los diferentes canales habilitados para que la ciudadanía denuncie posibles irregularidades electorales. Entre las medidas, el Ministerio de Defensa anunció recompensas de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar a quienes intenten vulnerar el derecho al voto

