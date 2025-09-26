Registraduría recibió misión exploratoria de la Unión Europea con miras a elecciones 2026

Este jueves, 25 de septiembre, la Registraduría Nacional del Estado Civil sostuvo un encuentro clave con una misión exploratoria electoral de la Unión Europea (UE), en el marco de la preparación de los comicios legislativos y presidenciales de 2026.

La reunión estuvo encabezada por el registrador nacional, Hernán Penagos, quien presentó a los delegados europeos los avances en la organización del proceso electoral, los principales retos que enfrenta la entidad y las estrategias diseñadas para garantizar la integridad de los comicios de las elecciones.

Por parte, de la UE participaron el embajador François Roudié, el jefe adjunto de la delegación, Joerg Schreiber, y el líder de la misión exploratoria, Jorge Miguel Gallego Lizón. Durante la jornada, los representantes conocieron en detalle las medidas que implementará la Registraduría para blindar la transparencia del proceso electoral frente a fenómenos como la desinformación y la suplantación de votantes.

Referencia elecciones. Foto: ImageFx

Entre las acciones anunciadas se destacan la publicación de todas las actas de mesa (formularios E-14), auditorías técnicas al proceso, la presencia de misiones de observación nacionales e internacionales, la autenticación biométrica tanto facial como dactilar y la activación de la comisión de seguimiento a delitos electorales.



Penagos enfatizó que la observación internacional fortalece la democracia colombiana, al brindar confianza ciudadana y contribuir a alcanzar estándares de transparencia electoral. Según explicó, el acompañamiento de organismos como la Unión Europea no solo aporta credibilidad, sino que permite mejorar los procesos y prácticas de la Organización Electoral.

La agenda de la misión continuará en el suroccidente del país. Este viernes los delegados se reunirán en Cali con representantes de la Registraduría en el Valle del Cauca, y el sábado en Popayán sostendrán un encuentro con los delegados departamentales del Cauca, en el marco de su recorrido exploratorio.