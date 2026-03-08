¿Se conocen primero los resultados finales de las consultas interpartidistas o del Senado y Cámara?

Luego de que se cerraran las urnas a las 4:00 de la tarde de este domingo 8 de marzo de 2026, finalizó la jornada electoral en la que los colombianos eligieron el Senado, la Cámara de Representantes y participaron en las consultas interpartidistas, en las que se definirán los candidatos que pasarán a la primera vuelta presidencial.



¿Dónde ver EN VIVO los resultados de las elecciones de este 8 de marzo de 2026?

Puede seguir la transmisión en vivo para conocer el minuto a minuto de los resultados de las elecciones junto al equipo informativo de BluRadio, a través del siguiente enlace:

¿Salen primero los resultados de las consultas interpartidistas o de Cámara y Senado?

Aunque no es posible establecer una hora exacta en la que se conozcan los resultados de las elecciones, sí se sabe, de acuerdo con lo ocurrido en los comicios pasados de 2022, que los primeros resultados que se divulgaron fueron los de las consultas interpartidistas, cerca de las 6:00 de la tarde.

Jornada electoral en Colombia Foto: AFP

En ese año, los resultados del Senado y la Cámara fueron los últimos en conocerse, en horas de la noche, teniendo en cuenta los umbrales de los partidos para las curules, las listas cerradas y la segmentación por departamentos, aproximadamente hacia las 9:00 de la noche.



¿Cómo están conformadas las consultas interpartidistas?

Tenga en cuenta que las consultas interpartidistas este año son tres, y están conformadas de la siguiente manera:



El Frente por la Vida

Héctor Pineda Salazar – La Fuerza

Edison Lucio Torres – Partido del Trabajo de Colombia

Roy Barreras – La Fuerza de la Paz

Martha Bernal – La Fuerza

Daniel Quintero – AICO

La Gran Consulta por Colombia

Paloma Valencia – Centro Democrático

Vicky Dávila – Movimiento Valientes

Enrique Peñalosa – Verde Oxígeno

David Luna – Sí Hay un Camino

Juan Daniel Oviedo – Firme por Oviedo

Juan Manuel Galán – Nuevo Liberalismo

Aníbal Gaviria – La Fuerza de las Regiones

Juan Carlos Pinzón – Verde Oxígeno

Mauricio Cárdenas – Avanza Colombia

La Consulta de las Soluciones

Claudia López – Imparables

Leonardo Huerta – Colombia, Una Nueva Historia.