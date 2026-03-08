¿Se conocen primero los resultados finales de las consultas interpartidistas o del Senado y Cámara?

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Luego de que se cerraran las urnas a las 4:00 de la tarde de este domingo 8 de marzo de 2026, finalizó la jornada electoral en la que los colombianos eligieron el Senado, la Cámara de Representantes y participaron en las consultas interpartidistas, en las que se definirán los candidatos que pasarán a la primera vuelta presidencial.
Puede seguir la transmisión en vivo para conocer el minuto a minuto de los resultados de las elecciones junto al equipo informativo de BluRadio, a través del siguiente enlace:
Aunque no es posible establecer una hora exacta en la que se conozcan los resultados de las elecciones, sí se sabe, de acuerdo con lo ocurrido en los comicios pasados de 2022, que los primeros resultados que se divulgaron fueron los de las consultas interpartidistas, cerca de las 6:00 de la tarde.
En ese año, los resultados del Senado y la Cámara fueron los últimos en conocerse, en horas de la noche, teniendo en cuenta los umbrales de los partidos para las curules, las listas cerradas y la segmentación por departamentos, aproximadamente hacia las 9:00 de la noche.
Tenga en cuenta que las consultas interpartidistas este año son tres, y están conformadas de la siguiente manera: