“Sé que Fajardo habla mucho con Uribe; esperamos que defina”: Ingrid Betancourt tras cita con Uribe

Ingrid Betancourt detalló en Recap Blu cómo fue la reunión que sostuvo recientemente con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, encuentro que, según ella, marcó un paso importante en la búsqueda de una gran coalición para las elecciones presidenciales de 2026. En ese sentido, hubo una mención especial sobre Sergio Fajardo.

Betancourt aseguró que la cita con el exmandatario fue “muy buena, sobre todo para Colombia”, pues se centró en cómo organizar un frente común para lograr un resultado a favor en la primera vuelta del próximo año.

“Lo más importante es que el mejor candidato, entre todos los que representan una opción democrática, pueda ganar desde la primera vuelta”, afirmó.

Durante la conversación, Betancourt explicó que uno de los principales acuerdos fue no excluir a nadie dentro de esta alianza. Señaló que todos aquellos que compartan “un compromiso patriótico” deben tener cabida en la coalición, sin importar sus estilos o antecedentes políticos.



¿Guiño a Sergio Fajardo?

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista se produjo cuando Betancourt se refirió a Sergio Fajardo, con quien compartió espacio político en la coalición Centro Esperanza en 2022. La excandidata presidencial sorprendió al afirmar que “Fajardo habla mucho con Uribe” y que espera que el exalcalde de Medellín “se defina” frente al panorama político actual.



"Yo creo que Colombia necesita que estemos todos los que somos demócratas de un lado y espero que Sergio Fajardo decida dónde va a estar", añadió.

Sergio Fajardo oficializa su candidatura a la Presidencia; será su tercer intento Foto: X @sergio_fajardo

Betancourt también invitó a Fajardo a asumir lo que denominó “su responsabilidad histórica”. Aseguró que el país enfrenta un momento decisivo entre “avanzar hacia una narcodictadura” o defender la democracia.

Es hora de que todos los que creemos en la libertad y la justicia estemos del mismo lado Ingrid Betancourt

Resultados elecciones Pacto Histórico

Por otro lado, reveló que en la reunión con Uribe analizaron los resultados de la consulta del Pacto Histórico -en la que ganó Iván Cepeda- donde, según ella, se presentaron irregularidades que podrían anticipar posibles fraudes en los próximos comicios.

“Nos preocuparon los resultados por su inconsistencia. Vamos a investigar para que esto no se repita”, afirmó.