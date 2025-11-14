Uribe pide a precandidatos parar discusión: "Sufro porque caen en la tentación de hablar de Petro"

Este viernes, el partido Centro Democrático adelantó un conversatorio sobre problemáticas del país y búsqueda de soluciones, de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2026.

Allí el expresidente Álvaro Uribe se refirió a las recientes situaciones entre precandidatos de la colectividad y pidió que la prioridad sea definir propuestas claras dejando a un lado las diferencias.

“Yo le pido al partido no más espacios para referirse a Petro, hablemos de las soluciones que nos está demandando el país, queridos ciudadanos. Encuentro unos candidatos y unas candidatas versados y preparados (...) pero sufro porque entonces caen en la tentación de hablar de Petro, en la tentación de entrar en las discusiones”, dijo.

En esa línea, Uribe insistió en mantener el trabajo en equipo mientras se define el candidato para las futuras consultas y acercamientos políticos.



“La vida y la universidad me enseñaron lo que yo he querido transmitir, esas discusiones generan mucho morbo, generan mucha noticia, pero no fijan credibilidad. Lo que los colombianos están reclamando hoy es cómo van a resolver ese problema económico tan grave y al mismo tiempo poder avanzar en carretera”, reiteró.

Foto: AFP.

Esta semana se conoció que el Centro Democráctio decidió no adelantar la encuesta interna prevista para la última semana de noviembre y aplazó la elección hasta 2026.

Sin embargo, las tensiones entre los precandidatos, en especial entre Miguel Uribe Londoño y Maria Fernanda Cabal. Durante el fin de semana pasado, el director del partido, Gabriel Vallejo, envió una carta respondiendo al precandidato Miguel Uribe Londoño, solicitando explicaciones sobre presuntos contactos de su campaña con la encuestadora Atlas Intel.

Vallejo formuló dos preguntas concretas: si alguno de los asesores de Uribe Londoño contactó a la firma después del 17 de octubre de 2025 y si el precandidato tenía conocimiento de esa gestión, porque ese mismo día el partido había solicitado formalmente una propuesta de investigación a la misma empresa.

La comunicación fue publicada después de que Uribe Londoño, entre otras posiciones, planteara que la encuesta debe ser transparente, con al menos dos firmas auditables, sondeos presenciales y que se publiquen los resultados.

A esto se le suma que este viernes el precandidato Andrés Guerra renunció a su aspiración y días antes, más de 200 jóvenes de Centro Democrático piden a Miguel Uribe Londoño lo mismo: que renunciara a la candidatura por las diferencias que ha tenido con el proceso de elección del candidato del partido.