Visita a La Picota no fue coordinada con campaña; nadie ha hablado de perdón social: Alfonso Prada

Desde la campaña de Gustavo Petro “no se han hecho propuestas” sobre un perdón social o rebaja de penas para presos, según aseguró Alfonso Prada, jefe de debate del candidato presidencial. Esto, tras la polémica que se armó en algunos sectores del país tras la visita del hermano de Petro, Juan Fernando Petro, a la cárcel La Picota.

Prada recalcó que dicha visita no fue coordinada y que esta hizo parte de un programa de la Comisión de Justicia y Paz, que desde hace años hace una "labor humanitaria, pero que no tiene nada que ver con la campaña".

Publicidad

“Este tema hay que clausurarlo aquí. La campaña no fue a La Picota, no dialogó sobre perdón social, no ha hecho propuestas y no negocia bajo ninguna circunstancia con quienes están en las cárceles pagando sus condenas”, afirmó en Mañanas BLU.

“No es parte del programa de la campaña ninguna estrategia de comunicación sobre el perdón social. Simplemente es un episodio aislado que lo conectaron con la campaña porque estuvo el hermano de Gustavo Petro en la mitad de la escena”, agregó.

Reunión en La Picota

Publicidad

Juan Fernando Petro tuvo una reunión con el exsenador Iván Moreno, hoy condenado por corrupción en la cárcel La Picota. Este encuentro desató todo tipo de reacciones, que llevaron a Gustavo Petro a aclarar que su hermano “la hace en medio de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, una es una organización financiada por la Iglesia católica alemana, las iglesias evangélicas de Noruega y Amnistía Internacional”.