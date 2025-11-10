En vivo
ELN confirma entrega de soldados secuestrados en Tame ante comisión humanitaria

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) informó que liberará a cinco soldados profesionales retenidos en zona rural de Tame, Arauca, y que el proceso se realizará ante una comisión humanitaria.

