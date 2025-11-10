ELN confirma entrega de soldados secuestrados en Tame ante comisión humanitaria

El ELN anunció que dejará en libertad a cinco soldados profesionales del Ejército Nacional que fueron retenidos durante una acción de control territorial en la vereda Santo Domingo, municipio de Tame, departamento de Arauca. Según el comunicado del grupo armado, la liberación se efectuará ante una comisión humanitaria.

Los uniformados, adscritos a la Brigada 18 del Batallón de Apoyo de Artillería de Campaña N.º 18, se movilizaban de civil en un bus cuando fueron interceptados por integrantes del Frente de Guerra Oriental comandante en jefe Manuel Vásquez Castaño. El hecho se registró hacia las 11:40 de la mañana del 9 de noviembre.

Confirman identidad de los cinco soldados secuestrados en Arauca tras ser bajados de un bus

Tras conocerse el anuncio, organismos humanitarios y la Defensoría del Pueblo activaron los canales de coordinación necesarios para garantizar que la entrega se realice en condiciones de seguridad, respeto al Derecho Internacional Humanitario y sin acciones armadas que pongan en riesgo la vida de los retenidos.

Las autoridades del Estado han reiterado su llamado a que se respete la integridad de los uniformados y se facilite su pronta liberación. Al mismo tiempo, las operaciones militares en la región se mantienen bajo seguimiento para evitar incidentes que puedan afectar la misión humanitaria.



El hecho ocurre en un contexto de tensión en Arauca, donde continúan registrándose enfrentamientos entre grupos armados ilegales y operaciones de control territorial. La Defensoría del Pueblo ha insistido en la necesidad de establecer mecanismos que protejan a la población civil y garanticen la aplicación del Derecho Internacional Humanitario en medio del conflicto.