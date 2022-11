ELN mantiene bloqueadas vías en Arauca

Marco Reyes, gerente de la Terminal de Transporte de Arauca, aseguró que “por el lado de Tame no estamos despachando vehículos, esta mañana salió uno como a las 5 pero no han salido más, incluso, no hay buses que hagan los viajes”.

El Ejército ya hace presencia en los puntos afectados pero se encuentran tomando todas las precauciones para evitar ser blanco de atentados.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Un vendaval dejó a más de 500 familias afectadas en el municipio de Totoró, en Cauca.

-Un abogado habría sido secuestrado y torturado por un capitán del Gaula en Cali.

- Dos hombres de 25 y 77 años fueron asesinados por sicarios en Soledad, Atlántico.

- Banco Central Europeo prevé que las tasas de interés en Europa se mantendrán bajas por más tiempo.

-Selección colombiana de boxeo viajó a Argentina en busca de la clasificación a los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro.

- Alcaldía de Bogotá recomendó no usar Uber como medio de transporte para el concierto de los Rolling Stones y Estéreo Picnic.

-Conductor borracho que arrolló a un taxista, lo dejó lesionado e intentó huir del lugar pero fue detenido por las autoridades.