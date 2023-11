"En Colombia hay 1.5 millones de personas que defecan al aire libre": minvivienda

En el siglo XIX, así todavía viven más de 1’500.000 personas en Colombia , según la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, quien mencionó que son las mujeres las más afectadas por esta práctica, ya que a diario tienen que exponerse haciendo sus necesidades físicas al aire libre, un problema que en otros países del mundo se resolvió hace más de 100 años.

“La defecación al aire libre es un problema que en otros lugares del mundo se resolvió hace 100 años, hace 200 años. En Colombia hay 1.5 millones de personas que practican la defecación al aire libre y esto realmente es inaceptable. Uno no puede creer, aquí parado, donde estamos todos juntos, que haya gente que no tenga un inodoro, que no tenga acueducto y alcantarillado”, indicó la ministra Velasco.

Agregó la ministra que no se puede negar que, incluso, hay gente que puede estar a un kilómetro o dos de distancia del Centro de Convenciones de Cartagena, donde estaba en el momento de las declaraciones, por ejemplo, en el sector de El Pozón. “Me la paso muchas veces en esta misma ciudad, que es maravillosa, pero tiene tantas dificultades”, dijo la ministra.

Velasco anunció que se está implementando el programa ‘Cambia mi Casa’, que espera llegarle a por lo menos 400.000 hogares en Colombia, que están en esta condición en lo que le queda al Gobierno Petro. Este programa les lleva baños con sanitarios, duchas, lavamanos con conexión a acueducto y alcantarillado a familias vulnerables para evitar que estas personas sigan haciendo sus necesidades al aire libre.

“Especialmente las mujeres. La alegría de las mujeres por tener un espacio limpio, un espacio íntimo donde no estén siendo fisgoneadas, donde no estén siendo acosadas para realizar sus necesidades y para su aseo y su intimidad. El programa cambia mi casa son 400.000 mejoramientos de vivienda”, agregó la ministra.

