“En enclaves cocaleros no están comprando hoja de coca”: MinJusticia ante caída de precios de venta

"Los cargamentos de hoja de coca no se están poniendo en el mercado como se solía hacer", las palabras que este lunes, 27 de marzo, rondan en los reportes del Gobierno nacional sobre el comportamiento, la distribución, venta y compra de esta planta que es el insumo vital para la cocaína.

¿Por qué hay caída en la venta de hoja de coca? Ministerio de Justicia respondió a Blu Radio

En diálogo exclusivo con Blu Radio, el viceministro de Justicia, Camilo Umaña, aseguró que: “El Ministerio de Justicia y del Derecho ha identificado que en varios de los enclaves cocaleros no se está comprando la hoja de coca ni la pasta básica de cocaína, por lo menos no a los precios y en la cantidad de los últimos cinco años. Hay muchas causas que explican este fenómeno y lo que estamos viviendo es un acontecimiento que no ocurría hace muchas décadas en el país”, dijo.

Las causas van desde factores nacionales e internacionales, según Umaña, que, sin duda, inciden en la venta de este "combustible" con el que las organizaciones criminales producen la drogas, pero también el que es muchas veces el único sustento de los campesinos en zonas olvidadas del país

“Hay un tema de atomización de los liderazgos de las organizaciones criminales que ha limitado en gran medida la exportación. Hay un rol de la política de paz total y también de las políticas de seguridad del Gobierno (...) También de drogas sintéticas en los países más consumidores, pues en muchos sitios una sobre oferta de hoja de coca y de cocaína y, además, hay una afectación para la producción de la hoja de coca sobre la subida de los precios de los insumos que se ha afectado concretamente por el tema de ucrania”, comentó Umaña.

Desde el Gobierno nacional aseguran que no ha sido tarea sencilla medir qué tanto se ha reducido la venta: “No hay un indicador único o número único, hay estimado, nos indican informaciones que realmente el campesinado está acusando la falta de compra de la hoja de coca y es una realidad que se está viviendo en los territorios, pero no hay una pista concluyente al respecto”.

“Los enclaves se encuentran en departamentos como el Cauca, Nariño, como la región del Catatumbo, en algunas partes del Magdalena Medio y, por supuesto, en Putumayo está presenciando que hay una sobre oferta de la hoja de coca”, afirmó el viceministro.

Y es que es allí en los enclaves cocaleros, donde se ha producido la hoja de coca durante un periodo de al menos cinco años. Según Umaña, los campesinos han visto reducida su capacidad para poner a la venta la hoja de coca.

“En los enclaves se mueven cerca del 70 % o 60 % del mercado, con lo cual se está afectando de manera considerable", comentó el viceministro.

¿La reducción de la venta de hoja de coca tiene un impacto en el Gobierno Petro?

“Esto implica llevar mucha más políticas sociales a las comunidades para que tengan alternativas de vida realmente coherentes. La política de drogas del Gobierno tiene una especial relevancia en este momento en el cual las comunidades no están pudiendo sacar el producto y están viendo en riesgo su supervivencia básica; por ende, la intervención de una política que esté mucho menos centrada en perseguirlos y criminalizarles no servirá, sino una mucho más centrada en ofrecer oportunidades para sustitución", expresó en Blu Radio Umaña.

Estados Unidos ha sido crítico con el enfoque que ha querido dar a la política de drogas el Gobierno de Gustavo Petro. Sobre esto Umaña aseguró que ya le han expresado en diversas mesas de diálogo a los norteamericanos que hay combatirlas, pero sin olvidar a las comunidades afectadas y necesitadas de este tema.

“Por supuesto el análisis de lo que está pasando en los territorios hace parte de los diálogos, no solamente internos, sino internacionales (...) Entonces este análisis hace parte de continuo de los diálogos con los gobiernos aliados como el estadounidense y, por supuesto, tienen en cuenta estos datos para el direccionamiento de la política de drogas”, añadió.

Por último, el viceministro expresó que esto podría llevar a "una bomba social" de los cocaleros que, según él, entran a un callejón sin salida en el que el negocio más rentable, ya no es demandado como antes.