EPS dicen necesitar $10 billones: "Tendremos dificultades para el cierre fiscal"

La crisis de las EPS podrían impactar la atención de los colombianos, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) le pidieron al Gobierno nacional 10 billones de pesos, de los cuales $3,1 es para subsanar esa falta de recursos en el monto que el Estado paga por cada usuario, ya que de cada 100 pesos ellos gastan 102. Otros 3 billones para el pago de servicios que no están en el plan de beneficios y lo restante es lo pagado en la emergencia por COVID-19, licencias e incapacidades.

“Tenemos una gran preocupación acerca de la desfinanciación del sector salud. Estimamos que son cerca de 10 billones los que se requieren para poder hacer el cierre financiero de este año. Y en la adición presupuestal solo se incorporaron 2. Una preocupación muy especial con los recursos que financian las atenciones que van por fuera del plan de beneficios, que se conoce como presupuestos máximos, en donde lo que está hoy presupuestado solo alcanzará hasta el mes de julio”, señaló Paula Acosta, presidente de Acemi.

Desde julio, las Entidades Promotoras de Salud ya podrían estar en problemas para hacer el pago a proveedores y prestadores.

“Va a haber tensiones financieras desde este mes y ya existen, de hecho, durante toda la vigencia. Y de cara al cierre fiscal vamos a tener muchas dificultades tanto en el financiamiento ordinario como en el reconocimiento de unas deudas a cargo del Estado que digamos han demorado más de la cuenta en ser reconocidas, que tiene que ver con esos presupuestos máximos, que son recursos que financian las nuevas tecnologías y las tecnologías no incluidas en el plan de beneficios. Adicionalmente a eso, sobre la estrategia de punto final, que tiene que ver con régimen subsidiado de salud, en ese componente en particular, hay unas cuentas también pendientes de giro y ese flujo de recursos no se ha dado conforme a lo que se había prometido en su momento y todas estas circunstancias de demoras en los pagos, demoras en los reconocimientos y faltantes presupuestales, pues naturalmente va a generar un cierre financiero muy complejo”, indicó Carmen Dávila, directora de GestarSalud.

Sin embargo, esto toca a todos los colombianos, es por eso que a Amaury Viloria le preocupa el futuro del sistema. Tiene una hija con problemas neurológicos que necesita costosos tratamientos y explica que gracias a la EPS Mutual Ser del régimen subsidiado ha logrado que atiendan a su niña sin pagar más dinero.

“Con el neurocirujano que ha operado a la niña en 10 ocasiones, no nos cuesta ni un peso. La oportunidad en la atención también cambió. Las amplias oportunidades de IPS de recuperaciones, ya nosotros contamos con terapias aquí en el Carmen de Bolívar, una IPS que nos presta el servicio. Gracias a Dios la niña está en perfecto estado, pero yo te puedo decir que lo que está trabajando bien hay que dejarlo”, explicó Amaury.

Lo cierto aquí, es que el Gobierno debe adoptar medidas urgentes para evitar una posible suspensión en los servicios de los colombianos.

