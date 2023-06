"¿A qué estamos jugando?": duro reclamo del minsalud a las EPS por reuniones sobre la reforma

El Gobierno anunció nuevos cambios en torno a la reforma a la salud , dice el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, que gracias a los encuentros adelantados con diversos actores del sector salud, como científicos, EPS, académicos, organizaciones y asociaciones, se han llegado a nuevos acuerdos; por ejemplo, que las EPS sigan con las mismas funciones que tienen hoy en día, sin administrar los dineros.

Las EPS van a continuar con la afiliación de usuarios; van a mantener sus afiliados; van a auditar las cuentas; van a tener el riesgo de la salud e incluso dice el ministro acompañarán en todo el proceso, al Gobierno, en la transición porque no va a funcionar si no es sobre la base de las EPS.

“Nos íbamos a reunir nuevamente el sábado, no aparecieron, nos íbamos a reunir el lunes, no aparecieron. Quedamos con ocho puntos, tres ya están resueltos, quedan faltando cinco, y resulta que no volvieron a aparecer, pero el diálogo está aquí de parte de nosotros, y les dijimos que estábamos dispuestos a sentarnos y dejar todos los puntos resueltos. Yo creo que aquí hay que jugar seriamente, o estamos jugando a que se hunda la reforma, o estamos jugando a que nos podamos poner de acuerdo y saquemos la mejor reforma. Esas son dos alternativas”, aseguró el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Los acuerdos que hay entre el MinSalud y las EPS

Los acuerdos a los que se han llegado son: quedará de incentivo a las EPS 5 %, más otro 3 % si cumplen otros incentivos alcanzando casi el 8 %; explicó el Gobierno que son más de siete billones de pesos lo que se les pagará para que “para que hagan las funciones que están haciendo hoy”.

Además, están dispuestos a organizar en conjunto con las entidades los niveles de funcionamiento de los CAPS para reducirlos y organizar la referencia y contrarreferencia de pacientes.

Blu Radio se comunicó con algunos directivos de gremios de las EPS que aseguraron que no les llegó ninguna invitación ni para el sábado ni para el lunes.

Por su parte, Acemi se mantiene en la posición de que no se trata de unos cambios con proposiciones, para ellos es necesario rehacer la reforma. Y algunos directivos de entidades que hacen parte del régimen subsidiado enviarán un nuevo documento con nuevas propuestas para llegar a nuevos acuerdos con el ministro en temas de contratación, administración de dinero, afiliación de pacientes y funcionamiento del sistema.

