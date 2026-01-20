Erradicación de cultivos de coca en Colombia tocó fondo: alcanzó la cifra más baja en 10 años

La erradicación manual de cultivos de coca registró en 2025 uno de sus niveles más bajos de los últimos diez años. Según las cifras del Ministerio de Defensa, entre enero y diciembre, en todo el país se erradicaron 8.051 hectáreas. El dato confirma una tendencia descendente que se ha profundizado en los últimos años y que marca un punto crítico en la lucha directa contra los cultivos ilícitos.

El balance anual muestra una reducción significativa frente a 2024, cuando se habían erradicado 9.403 hectáreas. La caída fue de 1.352 hectáreas menos, es decir, un descenso del 14 % en solo un año. En términos prácticos, significa que durante 2025 se arrancaron, en promedio, casi cuatro hectáreas menos por día que el año anterior.

La comparación histórica evidencia un desplome mucho más amplio. En 2020, Colombia alcanzó el pico más alto de erradicación manual, con más de 130.000 hectáreas eliminadas. Desde entonces, la cifra ha caído de forma acelerada: en 2022 bajó a cerca de 68.900 hectáreas, en 2023 se redujo drásticamente a poco más de 20.000 y en 2024 descendió aún más, hasta llegar al mínimo registrado en 2025.

Un hombre arranca plantas de coca del suelo en un cultivo ilegal de coca en Tumaco, departamento de Nariño. Foto: AFP.

El comportamiento mensual del año pasado muestra que la erradicación fue irregular y concentrada en momentos puntuales, principalmente en el segundo semestre. Aunque hubo meses con repuntes temporales, estos no lograron compensar los bajos niveles registrados durante gran parte del año, lo que explica el reducido acumulado final.



Traducidas al día a día, las cifras reflejan un escenario preocupante, teniendo en cuenta que cada jornada se erradicó menos de una hectárea por hora en todo el país. El dato pone en evidencia la pérdida de intensidad de una de las principales herramientas históricas contra los cultivos de coca, teniendo en cuenta que este informe tiene en cuenta el método de control de cultivos ilícitos en el que se arranca de raíz cada una de las plantas que conforman el cultivo, incluyendo la erradicación realizada en el marco del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre con Glifosato.