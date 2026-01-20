En vivo
Erradicación de cultivos de coca en Colombia tocó fondo: alcanzó la cifra más baja en 10 años

El país cerró 2025 con apenas 8.051 hectáreas de cultivos ilícitos erradicadas, una de las cifras más bajas de la última década. En enero no hubo erradicación.

Un agricultor de coca trabaja en un cultivo de coca en el Cañón de Micay, una zona montañosa y bastión del Estado Mayor Central (EMC) en el departamento del Cauca, al suroeste de Colombia, el 25 de marzo de 2024.
Foto: AFP
Por: Felipe García
|
Actualizado: 20 de ene, 2026

