"Es ABC en negociación, no tenemos ninguna responsabilidad": duro reclamo de Antonio García a Petro

'Antonio García', actual comandante del ELN y uno de los integrantes del equipo negociador de esa guerrilla con el Gobierno nacional, volvió a referirse a la crisis que, según él, generó el anuncio del presidente Gustavo Petro de un cese al fuego que, finalmente, no se dio.

“Cualquier impase que suceda fuera de la mesa, como el acontecido debe ser tratado dentro de la formalidad pactada. No se puede pretender que el ELN cumpla o asuma compromisos de cumplimiento si no participó en su construcción. Esto es el ABC en teoría de negociación o resolución de conflictos. Vamos a conversar sobre la situación creada por el Gobierno, sobre la cual no tenemos ninguna responsabilidad, no fue creada por nosotros, más bien somos víctimas”, aseguró García en entrevista con varios medios internacionales.

García cuestionó, además, que hayan sido incluidos en los procesos de acercamientos con otros grupos ilegales con presencia en el país, pues no comparten la propuesta de “paz total”.

“El Gobierno pretende darle un estatus político a bandas y grupos paramilitares y no tiene claro qué proceso debe seguir con ellos, y busca con el proceso con el ELN abrirles camino, cosa que resulta peligroso para el proceso de paz que estamos tratando de darle continuidad”, insistió.

Y si bien no confirmó que asistirá o no a la reunión de urgencia citada por el Gobierno nacional antes del segundo ciclo de conversaciones, García señaló que, antes de continuar con la agenda en Caracas o en México, hay que solucionar las diferencias.

“Hay que solucionar la crisis que se generó con las declaraciones unilaterales del presidente, referidos a un supuesto acuerdo de «Cese el fuego Bilateral» con el ELN, que no existe. Hay una ruta de discusión que habrá de retomarse, una vez se solucione lo que le anoto”, complementó.