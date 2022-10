Es falso que posconflicto y reinserción se pagará con sueldo de FFMM: Santos

“Que los sueldos de los militares y policías van a pagar el posconflicto y la reinserción de los guerrilleros... falso”, enfatizó el jefe de Estado.



“En La Habana no estamos negociando las pensiones de los soldados y policías. O que vamos a desocupar batallones, falso. Que vamos a quitarles el subsidio de vivienda. Todos los beneficios se van a mantener. Eso es algo que nunca ha estado en tela de juicio y no hay razón para quitarlos”, agregó.



Además, el presidente Santos destacó que está cumpliendo lo que le prometió a las Fuerzas Militares y de Policía en el sentido de que no será igual el trato judicial a los agentes del Estado que a los guerrilleros de las Farc.



“Se respetó que no íbamos a equiparar a la guerrilla con nuestros soldados y policías. Se establece que el origen de este proceso es distinto: todo lo que ha hecho las Farc es ilegal y todas sus acciones son ilegales. Partimos de esa base. Por el contrario, todo lo que hacen nuestros miembros de la Fuerza Pública se presume que es legal porque son los garantes de la democracia, quienes defienden la constitución y las leyes. Quienes legítimamente usan sus armas para defender la democracia”, manifestó.



Finalmente, aclaró que los magistrados que conformarán el Tribunal de Paz no van a ser escogidos por las Farc: “¿a quién se le puede ocurrir?”, cerró.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias



-El presidente Juan Manuel Santos aprovechó esta mañana las emisoras de la Policía y el Ejército para explicar en detalle el modelo de justicia transicional que se está diseñando para ellos en el marco del proceso de paz.

Publicidad

-En Barranquilla, los familiares de la virreina universal de la belleza Ariadna Gutiérrez se declararon indignados por el error del presentador de miss universo, indicaron que le preparan un homenaje de recibimiento a la reina por su excelente papel en el certamen.

-El ministerio de Salud lanzó una nueva alerta por el virus del Zika y le recomendó a las mujeres embarazadas que consulten a su médico antes de viajar a zonas donde pueden estar expuestas al mosquito.

Publicidad

-Cinco personas heridas por arma blanca en riñas y dos incendios forestales causados por globos, al parecer lanzados por hinchas de Nacional, fueron los incidentes registrados en Medellín durante la celebración por el título del Atlético Nacional.

Publicidad

-A seis se eleva el número de personas quemadas con pólvora durante las celebraciones de fin de año en Santander. Los casos más graves se presentaron con dos menores de edad en el municipio de Barrancabermeja.

-Las autoridades en Bogotá lograron desarticular dos bandas de ladrones que tenían azotados a los ciudadanos en el sur de la ciudad. La primera de ellas se dedicaba al robo de casinos en Kennedy, Bosa y Usme. La segunda asaltaba establecimientos de giros y loterías en San Cristóbal, Restrepo y Rafael Uribe Uribe. En total fueron capturadas seis personas.

Publicidad

-Hasta julio del próximo año se extenderá la restricción para el paso de vehículos por la vía Buga - Buenaventura. La ministra de transporte, Natalia Abello, aseguró que los trabajos para la terminación de la doble calzada serán acelerados y explicó que para tal fin será necesario prorrogar los cierres esporádicos de la vía entre Media Canoa y Loboguerrero.

Publicidad

-Con 11 barreras se logró controlar una fuga de crudo que se detectó en una caja de válvulas de la estación Chichimene, en el campo de producción ubicado en el municipio de Acacias, Meta. Según Ecopetrol, solo el 1% del petróleo cayó al canal de drenaje de aguas lluvias de la zona.

-Una significativa reducción del gasto y la deuda pública registró el departamento del Atlántico, durante la vigencia 2012-2015, cuyo informe de rendición de cuentas es presentado hoy por el mandatario saliente José Antonio Segebre. Según el mandatario regional la deuda del departamento bajó de 200.000 a 174.000 millones de pesos.

Publicidad

-Michelle Platini dijo que es una farsa la sanción de 8 años que le profirió la FIFA a él y a Josehp Blatter.

Publicidad

-El Papa volvió a pedir perdón esta mañana por los escándalos en los que ha estado involucrada la Iglesia Católica.

-Los socialistas españoles del PSOE advirtieron que las elecciones legislativas suponen que el país ha votado un cambio a la izquierda, al tiempo que rechazaron la opción de respaldar la reelección como presidente del Gobierno de Mariano Rajoy.

Publicidad

-Crece la expectativa en torno a la posibilidad de que trabajadores y empresarios puedan llegar a un acuerdo para el incremento salarial del año entrante.

Publicidad

-Empresarios del Valle del Cauca reclaman por la falta de equilibrio en la tarifa del precio del gas, con respecto a las demás regiones.