Es política rancia, antigua e izquierda marchitada: Cámara de Comercio Colombo Israelí sobre Petro

El presidente de la Cámara de Comercio Colombo Israelí, Luis Szapiro, le pidió al presidente Gustavo Petro dejar de comparar al estado de Israel con un estado nazi y a Gaza con un campo de concentración, en medio del conflicto que se vive en esa región con el grupo Hamás. Esto, luego de las declaraciones del jefe de Estado en las que sentenció que “si hay que suspender relaciones con Israel, se suspenden”.

Esta polémica respuesta del presidente Petro se dio luego de que el Gobierno de Israel amenazara con parar exportaciones de seguridad a Colombia . En ese sentido, Szapiro recalcó que la posición de Petro es indefendible, pues “Hamás no es el pueblo Palestino, es un grupo terrorista que se tomó la Franja de Gaza de forma armada y violenta que tiene una población subyugada bajo un régimen”. Por eso pidió, nuevamente, que se condenen estos hechos, como lo han hecho ya varios mandatarios internacionales.

“En cuanto a la situación con Colombia es desafortunado, porque Colombia e Israel manejan unas relaciones cálidas, amistosas y de una cooperación en todos los temas económicos y militares. Esperemos que esto no tenga mayores consecuencias por el bienestar de las dos naciones, que sus pueblos son amigos, hermanos y han tenido una buena cooperación en estos años”, señaló en diálogo con Noticias de la Mañana de Blu Radio.

El presidente de la Cámara de Comercio Colombo Israelí también rechazó la política que está impulsando Petro con su discurso sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Según describió, es “rancia y marchita”.

“Uno no entiende hacia dónde va, no estamos entendiendo. Vemos una política rancia, antigua, una izquierda marchitada con una ideas desligadas de cualquier realidad, en vez de rectificar su actuar, lo único que ha hecho es afirmando (…) Es difícil de defender, lo que él (Petro) escribe no tiene ningún punto de comparación, se está aislando solo”, puntualizó Szapiro.

Escuche la entrevista completa en Noticias de la Mañana de Blu Radio: