“Es un tema temporal”: coordinador de empalme de Petro sobre papel de Esteban Restrepo en Antioquia

Mauricio Lizcano, coordinador general de empalme de Gustavo Petro con el gobierno de Iván Duque , le restó importancia al rifirrafe que hay entre el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por la participación de Esteban Restrepo en el proceso.

“Yo espero que un tema tan pequeño no genere este conflicto, que es un tema regional en el que no nos queremos meter”, dijo Lizcano en Mañanas Blu.

Y es que, para tener en contexto, Gaviria señaló en su cuenta de Twitter que su relación con Petro es buena , pero cuestionó “la intención de otros de utilizar la función de empalme para desinstitucionalizar y dividir”, en referencia a la participación de Esteban Restrepo, quien fue secretario de Gobierno de Medellín.

El trino del gobernador fue contestado por Daniel Quintero, que también en Twitter agregó: “¿Acaso quiere el Gobernador de Antioquia que el comité de empalme este compuesto por quienes perdieron las elecciones y se dedicaron a infundir miedo entre los empresarios?”.

Por esta razón, Lizcano reiteró que “Esteban Restrepo lo único que está haciendo es un tema temporal , que la única función es recolectar información de unos formatos para presentarle al presidente electo, Gustavo Petro”.

“Su papel es temporal, no es vocero de la región ante el Gobierno. Él no va a tomar decisiones sobre funcionarios, simplemente está recolectando información”, explicó Lizcano, que también reiteró que Petro no hace empalmes con gobernadores ni alcaldes, pues solo se hace entre gobierno entrantes y salientes.