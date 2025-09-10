Es una decisión política: canciller sobre posible descertificación de Colombia

Este miércoles se realizó en el Palacio de San Carlos el foro “Apuestas, progresos y perspectivas frente a las drogas en Colombia”, con los ministros de Agricultura, Justicia y Relaciones Exteriores, además de directores de otras entidades como el programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos.

Desde allí, la canciller Rosa Villavicencio se refirió a la decisión que tomará, entre esta y la próxima semana, la administración Trump sobre la certificación de Colombia en la lucha antidrogas. La ministra aseguró que se trata también de una decisión política y sugirió que una posible descertificación estaría relacionada con la distancia entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el de Donald Trump.

Donald Trump y Gustavo Petro AFP

“Eso se lo tiene que preguntar a EE. UU. Hemos sobrepasado los indicadores. Esta también es una decisión política que le corresponde a EE. UU., porque nosotros defendemos la soberanía de nuestro territorio y eso seguramente pueda causar alguna reacción. Pero si la certificación se mira desde el compromiso, lo justo sería mantenerla, y esperamos que eso se mida con objetividad. Otra decisión perjudicaría al país. Si la idea es colaborar para que este flagelo de las drogas se acabe, esperamos que sea certificado”, escribió.

A propósito de esto, como delegados del Gobierno Nacional en Estados Unidos, se encuentran en Washington el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, y el director de la Policía, general Carlos Triana, realizando gestiones para evitar este escenario.