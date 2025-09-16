En vivo
Nación  / "Es una intención": mindefensa matiza orden de Petro de no comprar armas a EE.UU.

"Es una intención": mindefensa matiza orden de Petro de no comprar armas a EE.UU.

Para el jefe de la cartera, el proceso para potenciar la industria de defensa en el país y ser autónomos en la producción de armas, se requiere un proceso de apropiación de conocimiento y capacidades que toma un largo tiempo.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa
Pedro Sánchez, ministro de Defensa
Foto: AFP
Por: Andrés Carmona Ospina
|
Actualizado: septiembre 16, 2025 10:27 p. m.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, enfrentó este martes un debate de moción de censura en la Cámara de Representantes a propósito del deterioro del orden público en el país y el aumento en indicadores de inseguridad como el reclutamiento de menores, secuestros y actos terroristas.

Al final, el alto funcionario habló sobre la instrucción del presidente Gustavo Petro de no comprar más armas a Estados Unidos tras la descertificación; señaló que si bien es el camino que ha trazado el primer mandatario, no será inmediato, que podría tomar hasta cerca de diez años.

“La intención del presidente de la República y de Colombia es que nosotros mismos defendamos con nuestras armas, nuestra soberanía. (...) Para ello hay un proyecto que ya hemos matriculado para modernizar las armas, un proyecto que toma tiempo, pero que también requiere dinero. Son aproximadamente diez años que se requieren para recibir o para hacer esa transición de capacidades en las cuales seamos autónomos. En este momento decir que no vamos a tener de X o Y países es irresponsable”, detalló el ministro.

Estados Unidos y Colombia
Estados Unidos y Colombia
Foto: AFP / ImageFx

Mientras tanto, en la plenaria del Senado, con 33 votos a favor y 20 en contra, la corporación aprobó una proposición presentada por la oposición en la que buscaba declarar al cartel de los soles como una organización terrorista, criminal de carácter transnacional.

“Ese documento establece prácticamente tres grupos grandes que se fracturan entre ellos porque su interés está en las drogas, en la ambición, no en la ideología. Está ahí el cartel del clan del Golfo, está el cartel del ELN, y está el cartel de las disidencias en todas sus variaciones. Nuestro enfoque es contra esas amenazas”, agregó Sánchez.

La sesión plenaria de la cámara en donde se llevaba a cabo el debate de moción de censura no continuó tras quedarse sin quórum, solo se quedaron cerca de cuarenta congresistas, hecho que llevó a la suspensión y se retomará este miércoles, 17 de septiembre, a las 2:00 de la tarde cuando se espera que intervenga el ministro Sánchez.

