“Esa platica se perdió”: director de la AMI sobre recursos para medios afectados por pandemia

Los medios de comunicación se vieron gravemente afectados por la pandemia. La situación económica es delicada, sobre todo, para los impresos y los regionales, que al ser de menor difusión, y con la caída de la publicidad, algunos están a punto de desaparecer.

El Ministerio de las TIC iba a entregar $85.000 millones como ayuda para la reactivación de los medios que se inscribieran, pero esta semana se conoció que, según la cartera de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ninguno de los 344 medios que se presentaron cumplieron con los requisitos.

Este hecho generó suspicacias, motivo por el cual la FLIP cuestionó al comité evaluador e hizo un llamado al Ministerio a explicar los motivos que llevaron a la cancelación.

Werner Zitzmann, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), señaló el impacto que puede tener la decisión en los medios afectados.

“El impacto es que esa platica se perdió. No llegó a donde esperamos, que era a la caja de los medios que se presentaron, invirtiendo tiempo para cumplir los requisitos y recibir esas sumas que no eran menores. De un día para otro esa plata no llegó”, manifestó Zitzmann.

Además, añadió que va a pasar con ese dinero: “Quedan en la cuenta del Fontic y este año podrán ser objeto de una nueva disposición legal. Habría que preguntarle al Ministerio de Hacienda y a MinTIC. (…) Nosotros como medios no vamos a tomar ninguna iniciativa legal, pero clamamos por una política pública”.

