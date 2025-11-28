En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Asesinato coronel
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Esta fue la propuesta de EE. UU. con F-16 nuevos para Colombia: precios, armas y misiles incluidos
Exclusivo

Esta fue la propuesta de EE. UU. con F-16 nuevos para Colombia: precios, armas y misiles incluidos

Estados Unidos entregó a la Fuerza Aérea Colombiana un documento de Precio y Disponibilidad por $4.200 millones de dólares para la posible adquisición de 24 aviones de combate F-16 de nueva producción, incluyendo un sofisticado paquete de soporte y armas.

aviones F-16
El F-16 Fighting Falcon es un caza multifunción de cuarta generación, desarrollado por la compañía estadounidense General Dynamics (ahora Lockheed Martin). Conocido por su agilidad, velocidad y versatilidad, el F-16 es uno de los aviones de combate más utilizados en el mundo. Equipado con un motor turbofán General Electric F110, alcanza velocidades supersónicas (Mach 2) y cuenta con avanzados sistemas de radar, armamento y electrónica. Es utilizado para misiones de superioridad aérea, ataque terrestre y reconocimiento. Su diseño de cabina de burbuja ofrece una excelente visibilidad al piloto, y su capacidad para operar en diversas condiciones lo convierte en una pieza clave en las fuerzas aéreas de más de 25 países.
AFP.
Por: Felipe García
|
Actualizado: 28 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad