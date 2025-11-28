Esta fue la propuesta de EE. UU. con F-16 nuevos para Colombia: precios, armas y misiles incluidos

El documento de precio y disponibilidad conocido por Blu Radio, identificado como CO-D-025, responde a una Carta de Solicitud de la Fuerza Aérea Colombiana con fecha de noviembre de 2022. La propuesta abarca la posible adquisición de veinte (20) aeronaves F-16C de un solo asiento y cuatro (4) F-16D de doble asiento, todos de la nueva producción Block 70.

Los términos de venta estipulan un compromiso dependiente y pago en antes de la entrega. Es crucial señalar que el documento tenía como fin la planificación y revisión y no representaba una oferta formal.

El corazón de la propuesta, la Línea de Ítem 001, cubre el costo "Flyaway" de las 24 aeronaves, incluyendo sus motores y aviónica, por un total de $2.595 millones de dólares. Cada aeronave estaría equipada con el motor F110-GE-129D y el radar AN/APG-83 Advanced Electronically Scanned Array (AESA) SABR. También se incluiría el sistema de Guerra Electrónica (EW) Viper Shield AN/ALQ-254 y la integración de la capacidad para el sistema de advertencia de misiles Passive Airborne Warning System 2 (PAWS-2).

Sin embargo, el hardware PAWS-2 debía ser adquirido directamente por Colombia como Equipo Suministrado por el Comprador (BFE) bajo una Venta Comercial Directa (DCS).



Soporte integral y capacidades de armamento

El paquete presentado por Estados Unidos incluía un soporte logístico integral de tres años, conforme a la política de Enfoque de Paquete Total (TPA). La Línea de Ítem 003, con un costo de $235.522 dólares, incluía soporte técnico, membresías en programas de gestión internacional de motores (IEMP, CIP) y, crucialmente, dispositivos de entrenamiento:



Un Full Mission Trainer (FMT).

Un Weapons Tactics Trainer (WTT).

Un Mission Observation Center (MOC).

El paquete también incluía repuestos, como tres (3) motores de repuesto y tres (3) LRUs de repuesto para componentes críticos, incluyendo el radar AESA, la computadora de misión y el sistema EW.



En cuanto al armamento, el avión incluía también la capacidad para una amplia gama de armas, aunque no se incluye el hardware táctico de armas en la línea de la aeronave.

Entre las capacidades que estaban sobre la mesa se encontraba el misil AIM-120C-5/C-7/C-8 AMRAAM, las bombas guiadas GBU-31/38 JDAM, y las bombas GBU-54/56 LJDAM. A solicitud de Colombia, la aeronave integraría la capacidad para el misil Python V, lo que implicó la exclusión del misil AIM-9X Block II del Programa de Vuelo Operacional (OFP). El hardware del Python V también debería ser adquirido por el comprador como BFE.



Proyección de entregas

El cronograma de entregas proyectado en el documento estaba sujeto a cambios si otro comprador presentaba interés primero por los aviones. Sin embargo, se esperaba que las 24 aeronaves fueran entregadas por EE.UU. entre 2028 y 2030; pero, para avanzar con la potencial compra, el Gobierno de Colombia debía formalmente solicitar una Carta de Oferta y Aceptación.

2028: 3 aeronaves (Cuarto Trimestre).

2029: 17 aeronaves (5, 4, 4, 4 por trimestre).

2030: 4 aeronaves (Primer Trimestre).