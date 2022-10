Estamos dispuestos a pagar más impuestos, pero no excesivamente: Asociación Colombiana del Petróleo

Ante la propuesta que ha planteado el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, de hacer modificaciones a la reforma tributaria, específicamente en los impuestos a las petroleras y mineras, pasando de una sobretasa del impuesto a la renta de 10 puntos a una sobretasa que tenga en cuenta los prxecios internacionales de petróleo, Blu Radio dialogó con el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Francisco José Lloreda, quien aseguró que ya tiene conocimiento de esa propuesta y que va a analizarla para ver cómo impactaría a la industria.

“Si bien la industria ha estado y hemos manifestado estar dispuestos a ayudar en esta coyuntura fiscal, en ayudar pagando más impuestos cuando hay precios altos, lo que no queremos, porque no tendría sentido es que sea tan excesivo esa combinación de impuestos que asfixia a la industria (…) Estamos analizando la propuesta y por supuesto hablar con el Ministro de Hacienda en su debido momento”, dijo.

Entretanto, Lloreda también se refirió a los mensajes que ha enviado el presidente, Gustavo Petro, y su ministra de Minas, Irene Vélez, quienes han asegurado que se respetarán los 320 contratos de exploración, así como los de explotación petrolera ya firmados, pero lo que insiste Lloreda es que no se habla la exploración a futuro.

“Tanto el presidente como la ministra han insistido en que los contratos firmados se respetan, pero no hablan de nuevos contratos. Los nuevos contratos son importantes, primero porque los existentes no garantizan necesariamente éxito exploratorio y son contratos que van a requerir de la voluntad del Gobierno para que salgan adelante. Lo segundo, eso no le garantiza en el país autosuficiencia en materia de petróleo y gas a mediano y largo plazo", aseguró Lloreda.

"Lo que el país no siembre en materia exploratoria en estos cuatro años no lo va lograr cosechar a la vuelta de unos cinco o seis años. Si no continuamos con la dinámica exploratoria entonces la producción va a empezar a caer y esa combinación de exploración contratos de exploración con una reforma tributaria que asfixia la industria es la partida de defunción anticipada de la industria de petróleo y gas en Colombia sin ninguna necesidad”, agregó.

Finalmente, Lloreda asegura que debe haber un mensaje común entre lo que dice el ministro de Hacienda con los mensajes del presidente Petro y la ministra de Minas. Así como que en este momento el desafío de la transición energética en el país está en la renovación de la flota el transporte automotor.

