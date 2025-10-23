En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Asamblea Constituyente
Aeropuerto El Dorado
Trump contra Petro
Álvaro Leyva

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / “Estamos emitiendo un SOS”: controladores aéreos señalan fallas en la gestión de la Aerocivil

“Estamos emitiendo un SOS”: controladores aéreos señalan fallas en la gestión de la Aerocivil

Según afirmaron, los controladores aéreos han documentado de forma reiterada la inestabilidad del sistema tecnológico en los aeropuertos.

Pistas del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá
Pistas del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de oct, 2025

El vicepresidente de la Asociación Colombiana de Controladores Aéreos (ACDECTA), Franklin Urbina, alertó sobre las deficiencias en la gestión y los sistemas tecnológicos de la Aeronáutica Civil, que —según dijo— están afectando la seguridad operacional del país. “Estamos emitiendo un SOS para atender oportunamente lo que venimos denunciando”, afirmó en entrevista con Mañanas Blu.

Urbina explicó que el gremio ha enviado al menos siete cartas a la Aerocivil y al presidente de la República sin obtener soluciones concretas. “Queremos un externo que apoye; algo está definitivamente ocurriendo. Siempre pasamos como un sector invisible, pero cuando estamos en micrófono es porque algo anormal está sucediendo”, señaló.

El directivo también se refirió a las recientes demoras y caos en los aeropuertos, como la sucedida en la mañana de este jueves en El Dorado, que atribuyó a una combinación de condiciones meteorológicas y fallas técnicas que ya habían sido advertidas. “Fue una condición meteorológica, situación que alertamos desde 2022, pero la tecnología presenta demasiadas inconsistencias. Hoy la operación fue caótica y tocará recuperarla durante el día”, sostuvo.

Lea también:

  1. El aeropuerto El Dorado movilizó 45,8 millones de pasajeros en 2024.
    El aeropuerto El Dorado movilizó 45,8 millones de pasajeros en 2024.
    Fotos: AFP
    Turismo

    Abren zona VIP para viajeros por fuera del aeropuerto El Dorado: así puede usarla

  2. aeropuerto-el-dorado-cerrado-foto.jpg
    Neblina en pista del Aeropuerto El Dorado.
    Foto: suministrada.
    Bogotá

    Aeropuerto El Dorado retoma operaciones tras cierre por neblina en pista

Según Urbina, los controladores aéreos han documentado de forma reiterada la inestabilidad del sistema tecnológico. “La situación inestable no es producto de nuestra imaginación. El sistema debería estar operando en las mejores condiciones, pero la inestabilidad está debidamente registrada. Tiene que haber una debida gestión de la seguridad operacional”, enfatizó.

Finalmente, insistió en que los controladores continuarán denunciando cualquier situación que comprometa la seguridad aérea. “Cuando veamos situaciones que comprometan la seguridad, tomaremos los correctivos del caso”, concluyó Urbina, reiterando su llamado al Gobierno para una intervención urgente en la Aerocivil.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Aerocivil

Aeropuerto

Publicidad

Publicidad

Publicidad