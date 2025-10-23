“Estamos emitiendo un SOS”: controladores aéreos señalan fallas en la gestión de la Aerocivil

El vicepresidente de la Asociación Colombiana de Controladores Aéreos (ACDECTA), Franklin Urbina, alertó sobre las deficiencias en la gestión y los sistemas tecnológicos de la Aeronáutica Civil, que —según dijo— están afectando la seguridad operacional del país. “Estamos emitiendo un SOS para atender oportunamente lo que venimos denunciando”, afirmó en entrevista con Mañanas Blu.

Urbina explicó que el gremio ha enviado al menos siete cartas a la Aerocivil y al presidente de la República sin obtener soluciones concretas. “Queremos un externo que apoye; algo está definitivamente ocurriendo. Siempre pasamos como un sector invisible, pero cuando estamos en micrófono es porque algo anormal está sucediendo”, señaló.

El directivo también se refirió a las recientes demoras y caos en los aeropuertos, como la sucedida en la mañana de este jueves en El Dorado, que atribuyó a una combinación de condiciones meteorológicas y fallas técnicas que ya habían sido advertidas. “Fue una condición meteorológica, situación que alertamos desde 2022, pero la tecnología presenta demasiadas inconsistencias. Hoy la operación fue caótica y tocará recuperarla durante el día”, sostuvo.

Según Urbina, los controladores aéreos han documentado de forma reiterada la inestabilidad del sistema tecnológico. “La situación inestable no es producto de nuestra imaginación. El sistema debería estar operando en las mejores condiciones, pero la inestabilidad está debidamente registrada. Tiene que haber una debida gestión de la seguridad operacional”, enfatizó.



Finalmente, insistió en que los controladores continuarán denunciando cualquier situación que comprometa la seguridad aérea. “Cuando veamos situaciones que comprometan la seguridad, tomaremos los correctivos del caso”, concluyó Urbina, reiterando su llamado al Gobierno para una intervención urgente en la Aerocivil.