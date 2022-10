“Estaré hasta el 25 de octubre”: Rodolfo Hernández confirma renuncia al Senado

Cerca de hora y media duró la reunión entre el presidente Gustavo Petro y quien fue su rival en segunda vuelta, el senador Rodolfo Hernández. Al término del encuentro, el ingeniero confirmó que radicó su carta de renuncia el lunes 10 de octubre y que estará en el cargo hasta el próximo 25 de octubre, esto, para no inhabilitarse de cara a las elecciones regionales de 2023.

“Yo la radiqué ayer y vamos a estar hasta el 25, que es la fecha que me recomiendan los que saben de eso para, si hay otra oportunidad en el futuro, no quedar inhabilitado. Por ahora me voy a preocupar por estos problemas (las necesidades de Santander) no por la Gobernación ni por la Alcaldía ni nada de eso”, señaló.

Publicidad

Además, se refirió a su proceso judicial por el caso Vitalogic y señaló que no sabe en qué va el proceso, pero que atenderá los requerimientos judiciales: “Yo respeto lo que digan los jueces, lo único que les digo es que no me robé un peso; el presidente también tuvo procesos y ahí salió todo el proceso a favor. Estar en el servicio público es aceptar todo lo que pueda pasar en el desarrollo del mismo”.

Sobre su reunión con el presidente Petro, mencionó que quería expresarle algunas preocupaciones en materia económica y de generación de empleo.

“También hablamos de Santander y de sus necesidades, especialmente en materia vial; Santander está prácticamente incomunicado con Colombia”, recalcó.

Escuche el podcast de Cómo como aquí: “El poder sobrenatural del ayuno en las mujeres”