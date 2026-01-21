Estos son los cargos públicos en Colombia con salarios que superan al de los senadores

El anuncio del decreto firmado por Gustavo Petro, que recorta las primas del Congreso, volvió a poner sobre la mesa un tema delicado en los cargos públicos: los salarios del Estado. Un informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, citado en Mañanas Blu, reveló cifras que llaman la atención sobre los ingresos de algunos funcionarios.

La discusión no se limita únicamente a los congresistas, sino que se extiende a una amplia lista de cargos cuyos titulares reciben, mes a mes, ingresos muy por encima del promedio nacional.

La medida del Gobierno busca ajustar salarios y beneficios como primas y bonificaciones, bajo el argumento de aliviar el gasto y enviar un mensaje de austeridad. Sin embargo, expertos coinciden en que el ahorro sería limitado frente al tamaño del Presupuesto General de la Nación, que supera los 550 billones de pesos.



¿A quiénes realmente afecta la medida de Petro?

Si bien el presidente ha insistido en comenzar con los congresistas, el informe deja claro que no son ellos quienes más ganan. Por eso surge la pregunta sobre si el ajuste se extenderá a otros cargos con salarios mucho más altos. Analistas advierten que, si la medida se limita al Congreso, el impacto sería mínimo y podría interpretarse más como un gesto político que como una reforma estructural.

Presidente Gustavo Petro Presidencia de la República

Los cargos del Estado que más ganan en Colombia

De acuerdo con el informe del Observatorio Fiscal, hay funcionarios cuyo ingreso mensual supera incluso al de ministros y congresistas. Entre los casos mencionados están:



Cargo: Subsecretario general del Senado.

Sueldo: 98.100.000 COP, recibidos mensualmente tras bonificaciones. Su costo total para el Estado supera los 135 millones de pesos al mes.



Sueldo: 98.100.000 COP, recibidos mensualmente tras bonificaciones. Su costo total para el Estado supera los 135 millones de pesos al mes. Cargo: Directora del Fondo de Adaptación, anteriormente en el DAPRE.

Sueldo: 94.700.000 COP.



Sueldo: 94.700.000 COP. Cargo: Directora de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Vargas.

Sueldo: 91.000.000 COP.



Sueldo: 91.000.000 COP. Cargo: Director de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

Sueldo: 59.000.000 COP.



Sueldo: 59.000.000 COP. Cargo: Secretario general del Senado.

Sueldo: 53.600.000 COP.



Sueldo: 53.600.000 COP. Cargo: Secretario general de la Cámara.

Sueldo: 53.600.000 COP.

Estas cifras corresponden a lo que realmente reciben, luego de sumar salario base, gastos de representación, primas y bonificaciones, un aspecto clave señalado por los analistas.

Según cálculos del Observatorio Fiscal, el ahorro estimado rondaría los 50 mil millones de pesos, una cifra baja frente al tamaño del presupuesto nacional. Para los expertos, el verdadero reto está en revisar a fondo primas, fondos extrapresupuestales y rubros de alto impacto como salud y educación.