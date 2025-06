Excancilleres critican a Petro: eliminar requisitos en embajadas debilita el servicio diplomático

La orden del presidente Gustavo Petro de eliminar los requisitos para ser embajador en Colombia ha generado varias reacciones de rechazo por parte de sindicatos del ministerio e, incluso, excancilleres.

“Le pedí a la canciller, no por Benedetti, porque ya no necesita eso, sino por el presidente, que le quite todos los requisitos para ser embajador en Colombia, porque están usurpando la norma que dice que el presidente es el jefe de las relaciones exteriores”, fue la instrucción del presidente a la canciller Laura Sarabia en el consejo de ministros del pasado martes.

Ante esto, nueve exministros de relaciones exteriores enviaron una carta al mandatario expresando su preocupación frente a la decisión y advirtiendo el impacto negativo que tendría para el servicio diplomático y consular.

Insisten en que avanzar con esto debilitaría la política exterior y pone en riesgo la representación de los intereses estratégicos de Colombia en escenarios bilaterales y multilaterales.

“La solicitud de beneplácito a gobiernos amigos para embajadores que no reúnen los requisitos de idoneidad, trayectoria ni responsabilidad institucional compromete la seriedad de Colombia ante sus aliados estratégicos y afecta la credibilidad de nuestras relaciones bilaterales. Es importante que usted sea consciente del riesgo de que dichos nombramientos sean rechazados, al no cumplir con la preparación e idoneidad exigidas por la Convención de Viena”, señalaron.

El argumento es que los embajadores deben contar con una alta preparación porque negocian y representan al país ante otras naciones y organismos internacionales, pero, además, los excancilleres recuerdan que la carrera diplomática está reglamentada por el decreto ley 274 de 2000 normada con fuerza de ley, que solo puede ser modificada mediante otra ley, no por decisión administrativas o decretos del Ejecutivo.

Publicidad

Pero esta reciente instrucción no es la única preocupación. La carta también resalta otras decisiones que han ejecutado los tres cancilleres que han pasado por la cartera durante el gobierno de Gustavo Petro.

“Sus tres cancilleres, desde el año 2022, han efectuado nombramientos que incumplen los requisitos de formación académica, experiencia, probidad e idoneidad. Estas decisiones han afectado la política exterior colombiana, provocando críticas justificadas por parte de los sindicatos del Ministerio de Relaciones Exteriores, del ámbito judicial y de miembros de la comunidad internacional”, reiteraron.

La carta está firmada por los exministros de relaciones exteriores Marta Lucía Ramírez, María Ángela Holquín, Jaime Bermúdez, Guillermo Fernández de Soto, Camilo Reyes, Rodríguez, María Consuelo Araujo, Claudia Blum, Fernando Araujo y Carolina Barco.