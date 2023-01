Exdirector de hidrocarburos dice que no sabe de dónde salió conclusión de que tenemos gas hasta 2037

El exdirector de hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía Camilo Rincón emitió un comunicado en el que se une a las críticas sobre el informe de Recursos y Reservas de la entidad: dice que no participó en la metodología del informe, que los comentarios de su equipo no fueron tenidos en cuenta y que nunca autorizó el uso de su nombre como coautor del documento.

El documento es la base para la decisión la ministra de Minas, Irene Vélez, de no otorgar nuevos contratos de exploración de petróleo y gas en Colombia. Sin embargo, ha sido blanco de fuertes cuestionamientos por incluir en los cálculos yacimientos de gas que hoy no es seguro que puedan desarrollarse y técnicamente no hacen parte de las reservas del país.

“Con respecto a las valoraciones técnicas que indican que tenemos gas hasta 2037 y 2042, como lo indiqué anteriormente, no tengo la información que dio origen a tales proyecciones y deberán ser los formuladores y estructurados del documento quienes expliquen las metodologías y datos usados para tal fin”, aseguró.

Rincón aseguró que antes de la publicación del informe hizo varios comentarios sobre el mismo, tanto a la ministra de Minas, Irene Vélez, como a su viceministra Belizza Ruiz, pero “no fueron atendidos en su totalidad y el documento fue publicado”.

El exfuncionario negó que su salida del Ministerio de Minas estuviera relacionada con ese documento en particular y aseguró que el mismo “podría estar sujeto a reformulación y construcción entre todos; industria, academia y la cartera Minas y Energía”.

