Exdirectora LGBTIQ denuncia “entrampamiento” tras ser declarada insubsistente en MinIgualdad

Lorena Duarte, exdirectora para la garantía de los derechos de la población LGBTIQ en el Ministerio de Igualdad, cuestionó la decisión de declararla insubsistente tras el regreso de Juan Carlos Florián a la cartera. En diálogo con Mañanas Blu 10:30 AM, señaló que su salida estuvo marcada por falta de comunicación y posibles irregularidades.

“Me citaban a reuniones sabiendo que estaba en un evento. Llego el viernes, me saludan y, desde ese momento, no recibí ningún tipo de respuesta. Esto generó una inconformidad y tristeza”, expresó Duarte, quien destacó la expectativa que generaba su presencia como mujer trans en el cargo.

La exfuncionaria aseguró que, tras 15 años de trabajar como contratista, por primera vez tenía un puesto con prestaciones sociales. “Yo pensaba que, por ser un evento, solo tenía que informar que estaba ahí. En caso de no ser así, me hubiera podido informar con tiempo. Pareciera una especie de entrampamiento porque se necesitaba el cargo para otra persona”, afirmó.

Duarte también cuestionó el papel del Ministerio de Igualdad en este episodio. “Este ministerio permite una transformación de imaginarios, pero en la práctica han sucedido otras cosas que van en contra de para lo cual fue creado este ministerio”, dijo en la entrevista.



Finalmente, subrayó que la discriminación persiste en múltiples formas dentro de las instituciones. “La discriminación se puede ver desde diferentes lugares y tiene infinidad de consecuencias. Las luchas de las personas trans tienen que verse de una manera diferente”, concluyó.