Exmandatarios de Iberoamérica condenan asesinato de Miguel Uribe Turbay y exigen justicia

Exmandatarios de Iberoamérica condenan asesinato de Miguel Uribe Turbay y exigen justicia

Más 30 exjefes de Estado y de Gobierno, miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), expresaron su profundo rechazo y condena por el asesinato del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay.

Foto alcaldía de Bogotá.
Por: Yessica Gutiérrez
|
agosto 12, 2025 11:57 a. m.

Entre los firmantes del pronunciamiento figuran los expresidentes colombianos Iván Duque, Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana, quienes, junto con otros líderes de la región, enviaron un mensaje de solidaridad al pueblo colombiano y a la familia del dirigente político del partido Centro Democrático.

"El senador Uribe fue una clara expresión de relevo generacional y de sólido compromiso con el logro de una Colombia más justa, próspera, pacífica y democrática", afirmaron los exmandatarios en el comunicado, en el que también manifestaron su indignación y exigieron que la muerte del político no quede impune.

Los firmantes instaron a que las investigaciones sobre el crimen se lleven a cabo con "total transparencia y hasta sus últimas consecuencias", con el objetivo de identificar y sancionar tanto a los autores materiales como a los intelectuales del atentado.

Asimismo, expresaron su preocupación por el creciente clima de violencia política que vuelve a hacerse presente en el país, a menos de un año de las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2026. En este contexto, hicieron un llamado a que dichos comicios transcurran en paz y con plenas garantías de imparcialidad por parte de las fuerzas del orden.

