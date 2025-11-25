Exministro Diego Molano habla de reintegro de general Huertas: “Se desvía la carrera militar”

El exministro de Defensa Diego Molano se refirió al reintegro del general Juan Miguel Huertas, decisión tomada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro y que, según él, representa un riesgo para la estructura, la meritocracia y la estabilidad de la carrera militar en Colombia. En entrevista con Mañanas Blu, el exministro expuso los antecedentes de la salida de Huertas en 2022, las razones que motivaron su retiro, las implicaciones del llamado a calificar servicios y los efectos que la llamada “puerta giratoria” estaría generando dentro de las Fuerzas Militares.



La salida de Huertas en 2022: razones reservadas y discreción presidencial

Molano recordó que la desvinculación del general Huertas en 2022 se dio dentro del procedimiento regular de evaluación de altos oficiales. Explica que la Junta de Generales presenta información al Ministerio de Defensa, que a su vez la eleva al presidente de la República, para que éste tome decisiones sobre llamados a calificar servicios.

Según el exministro, la salida del oficial respondió a una valoración integral que incluía desempeño, inteligencia y contrainteligencia. Aunque evitó revelar detalles por la demanda vigente contra el Ministerio, señaló que la determinación se tomó dentro del marco legal y con información relevante recibida en ese momento.

“Con información que fue conocida y la valoración por discreción del presidente se tomó la decisión de llamarlo a calificar servicios”, afirmó Molano. El exministro insistió en que la discrecionalidad presidencial es un elemento central en estos procesos:

Es una discreción del presidente de la República… la valoración se hace integral, con inteligencia, contrainteligencia, desempeño y lealtad con la patria agregó.

Investigaciones y el operativo frustrado: lo que se sabía y lo que no

Frente a las declaraciones del presidente Petro sobre una presunta vinculación del general Huertas con el ELN en Arauca, Molano fue cauteloso. Aseguró que esa información es materia de investigación y que, por la demanda en curso, no puede referirse a detalles específicos.

En cuanto al operativo que Petro aseguró fue saboteado por presencia de un helicóptero, el exministro aclaró que este se desarrolló en 2023, ya dentro de la actual administración, y no durante su gestión.

Publicidad

“No, el operativo se presentó el año pasado… fue una operación contra alias 'Calarcá', señaló, subrayando que su retiro del cargo ocurrió antes de esos hechos.Aunque reconoció que esa información fue considerada posteriormente, insistió en que la decisión de retiro de Huertas en 2022 no se basó únicamente en ese episodio.

¿Qué implica un llamado a calificar servicios?

Molano explicó que esta figura, aunque frecuentemente interpretada como sanción, es un procedimiento habitual dentro de la Fuerza Pública. Puede obedecer a motivos administrativos, falta de funciones disponibles o información relevante para la continuidad en el servicio.

“Un llamado a calificar servicios implica que él pasa a la vía civil… y no sigue ejerciendo ningún mando ni control”, detalló el exministro. Agregó que estas decisiones se toman para garantizar el cumplimiento de los propósitos del mando militar y la integridad institucional. Por ello, llamó la atención sobre los riesgos que implica revertirlas sin una valoración sólida.



Puerta giratoria en las Fuerzas Militares: un riesgo para el mérito y la seguridad

Uno de los puntos más críticos de la entrevista se centró en el reintegro de oficiales retirados que participaron en campañas políticas. Molano advirtió que esta práctica puede socavar los principios de la carrera militar y generar incentivos negativos dentro de la institución.

Publicidad

“Es un procedimiento muy grave… porque desvía el proceso de la carrera militar”, afirmó. En sus palabras, permitir que oficiales retirados, involucrados en política o investigados por posibles delitos, regresen al servicio activo, impacta la objetividad en los ascensos y erosiona la tradición militar basada en honor, preparación y mérito.

Además, planteó un impacto directo en la seguridad nacional, especialmente si existen investigaciones por sabotaje de operaciones o vínculos con grupos ilegales:

Eso pone en vilo la seguridad nacional y es muy grave que se busque perder objetividad en el ascenso militar puntualizó.

El alcance de la discrecionalidad presidencial y los límites institucionales

Molano reconoció que el presidente tiene la facultad legal para reintegrar oficiales, incluso si existen advertencias de inteligencia. Sin embargo, señala que la decisión debe mantenerse alineada con el honor militar y la protección de las Fuerzas Armadas.

“La decisión del Comandante Supremo debería ser siempre tener en las Fuerzas aquellas personas que mantienen el honor militar”, sostuvo. Advirtió que mezclar política y carrera militar constituye un riesgo institucional y podría afectar la moral y la operatividad de la fuerza pública.



La reacción del presidente Petro y la necesidad de esclarecer los hechos

Finalmente, Molano cuestionó la respuesta del mandatario en redes sociales frente al caso. Considera que el Gobierno intenta trasladar responsabilidades hacia administraciones anteriores, cuando lo pertinente sería avanzar en la investigación sobre el operativo bloqueado y las presuntas irregularidades asociadas.

“Hoy es fundamental que se profundice en una investigación… allí es donde debería acelerarse para que el país conozca la realidad”, concluyó.