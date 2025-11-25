En vivo
Petro minimiza caso de infiltración de disidencias y acusa a la CIA de "falsos informes"

Petro se desmarcó así de un informe de Noticias Caracol, según el cual el jefe del Comando de Personal del Ejército, general Juan Miguel Huertas, cercano al presidente, y Wilmar Mejía, un licenciado en educación física convertido en funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), tienen vínculos con el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF).

Presidente Petro responde a investigación sobre archivos 'Calarcá'
Foto: Presidencia y AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 25 de nov, 2025

