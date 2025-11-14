"No es un triunfo, es admitir una derrota tardía": Diego Molano sobre anuncio de retomar bombardeos

El exministro de Defensa Diego Molano cuestionó con severidad el anuncio del presidente Gustavo Petro de retomar los bombardeos contra estructuras criminales. En diálogo con Recap Blu, de Blu Radio, afirmó que la medida “no es un triunfo, es admitir una derrota tardía”, enfatizando que la política de paz total permitió el fortalecimiento y expansión de los grupos armados.

Molano aseguró que, durante estos tres años, los desarmes generaron un vacío que fue aprovechado por las organizaciones ilegales. Señaló que “la paz total redujo temporalmente los enfrentamientos y permitió a los grupos avanzar en control territorial”, al punto de que hoy —según sus cálculos— “controlan 600 territorios e incrementaron acciones contra la fuerza pública”.

Para el exministro, el anuncio llega demasiado tarde y se convierte en evidencia de improvisación. “Es como cerrar la puerta después de que el ladrón ya entró”, dijo, al advertir que la actual administración “desmanteló las fuerzas militares” y ahora intenta corregir una situación que ella misma permitió escalar.

Molano insistió en que el país podría enfrentarse nuevamente a anuncios sin resultados concretos. “Vamos a ver posiblemente anuncios que no se van a materializar en acciones”, afirmó, señalando que el Gobierno no ha demostrado una estrategia clara para enfrentar a los grupos criminales y recuperar las zonas en disputa.



El exjefe de la cartera también criticó lo que calificó como “la incoherencia de la izquierda radical”. Según él, estos sectores “hablan para la galería y llamar la atención”, pero no comprenden la realidad del conflicto. “Cuando uno dialoga con la guerrilla, ellos están conquistando territorios”, expresó.

Uno de los puntos centrales de su intervención fue el reclutamiento forzado de menores, problemática que considera crítica. “Los menores de edad son víctimas y hay que protegerlos, pero desde que empuñen un arma deben ser objeto de operaciones que permitan garantizar la paz”, sostuvo, al insistir en una respuesta firme frente a estos casos.

Molano concluyó que el país necesita coherencia y decisiones de fondo para frenar la expansión criminal, más allá de anuncios que, según él, llegan tarde y sin una estrategia integral.

