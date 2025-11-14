En vivo
MinDefensa sobre bombardeos y menores: "La operación es totalmente legitima"

MinDefensa sobre bombardeos y menores: “La operación es totalmente legitima”

El ministro abordó la polémica surgida tras la operación en Guaviare y reiteró que, en situaciones de hostilidad, la distinción fundamental se basa en si un individuo es combatiente o no combatiente, no en su edad. "Lo que mata no es la edad, es el arma en sí", afirmó Sánchez, haciendo referencia a que el arma es el factor letal en el conflicto.

