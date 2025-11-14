MinDefensa sobre bombardeos y menores: “La operación es totalmente legitima”

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en diálogo con Mañanas Blu, habló y defendió la doctrina de las Fuerzas Militares frente a los bombardeos contra disidencias armadas, incluso en contextos donde existe la posibilidad de reclutamiento de menores de edad.

Durante una entrevista, Sánchez enfatizó que “la operación es totalmente legítima contra un blanco lícito empleando medios y métodos contemplados por el DIH” (Derecho Internacional Humanitario).

El ministro abordó la polémica surgida tras la operación en Guaviare y reiteró que, en situaciones de hostilidad, la distinción fundamental se basa en si un individuo es combatiente o no combatiente, no en su edad. "Lo que mata no es la edad, es el arma en sí", afirmó Sánchez, haciendo referencia a que el arma es el factor letal en el conflicto.



Ataque de alta precisión en Arauca contra narcotráfico

Sánchez confirmó que en las últimas horas se llevó a cabo el decimotercer bombardeo bajo la actual administración (ocho este año y cinco el año pasado). Este ataque tuvo lugar en Arauca, cerca de la frontera con Venezuela, y fue dirigido contra un “objetivo de alto valor,” alias Antonio Medina, un capo del narcotráfico del cartel de 'Mordisco'.

Antonio Medina es un disidente de las Farc que no se acogió al acuerdo de paz de 2016. El criminal es señalado de haber generado desplazamiento forzado, confinamiento, asesinatos y extorsión en la región. Aunque aún se desconoce el balance exacto de la operación de Arauca, las tropas se encuentran en el sitio. El ministro aseguró que se trató de un ataque de alta precisión que impactó el lugar geográfico previsto. Además, subrayó que no se afectaron personas ni bienes protegidos por el DIH. Sánchez reconoció que en el combate contra el narcotráfico intervienen diferentes organismos de inteligencia, incluyendo la colaboración con Estados Unidos.



La doctrina de distinción y el reclutamiento infantil

Respecto al controvertido bombardeo en Guaviare, donde se reportaron 20 muertes (algunas por la bomba y otras por el combate posterior), el ministro Sánchez reiteró que el reclutamiento de menores es un "crimen de guerra" que debe ser rechazado absolutamente, siendo los reclutadores quienes cometen el delito.



Sánchez explicó que la decisión de bombardear se toma como la “última opción” y no la primera. El ministro reveló que solo el 1.5% de los combates han implicado bombardeos. En el caso de Guaviare, la decisión se tomó frente a una "amenaza inminente," ya que había 20 soldados a menos de 300 metros de un grupo de 150 o más integrantes de estos grupos narcotraficantes que podían "masacrar" a la unidad militar.

El ministro destacó el esfuerzo del gobierno por proteger la vida, señalando que 1.039 menores de edad han sido salvados o desvinculados de grupos armados ilegales este año. En la operación específica del Guaviare, lograron rescatar a tres menores con vida. En el caos del combate en la selva, la única distinción que puede hacerse es entre quien tiene un arma y quien no. La priorización de blancos es siempre acorde al contexto, y la Fuerza Pública valora principios como la necesidad militar, la ventaja militar y la proporcionalidad antes de cualquier acción.