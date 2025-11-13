Mindefensa sobre menores en bombardeos: "Lo que mata no es la edad, es el arma en sí"

El presidente Gustavo Petro confirmó este jueves durante una ceremonia de ascensos de la Policía, un nuevo bombardeo en el departamento de Arauca, en medio de las operaciones militares contra estructuras armadas que operan en la zona fronteriza con Venezuela.

Allí estaba presente la cúpula militar y de Policía con el ministro de Defensa, el general retirado Pedro Sánchez, quien respondió a los cuestionamientos sobre la posible presencia de menores de edad cuando se efectuaron los bombardeos.

“Quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna”, fue la frase que usó el ministro de Defensa.

Además el jefe de la cartera de Defensa aseguró que será Medicina Legal la que determine el sexo y edad de los combatientes. "Si alguno de los combatientes ilegales es menor de edad, menor de 18 años, aquí la responsabilidad y hay que denunciar este delito de crimen de lesa humanidad que es el reclutamiento de menores, a los grupos criminales. "Lo que mata no es la edad, es el arma en sí", agregó.



Sobre el más reciente bombardeo efectuado en Arauca, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que fueron para afectar a alias 'Antonio Medina' uno de los principales capos de las disidencias de de las Farc de 'Iván Mordisco'.

Aún no se tiene un balance preciso sobre las operaciones, asegura el Gobierno que todavía no se tiene un consolidado.