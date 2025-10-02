Exministro Restrepo cuestiona decisión de Petro de denunciar TLC con Israel: “Es ideológica"

El exministro de Hacienda y de Comercio José Manuel Restrepo explicó en Recap Blu las implicaciones de la notificación de denuncia del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia e Israel, decisión anunciada por el presidente Gustavo Petro. El acuerdo, vigente desde 2020, entrará en un proceso de desmonte que, según el exfuncionario, no será inmediato y deberá pasar por el Congreso de la República y la Corte Constitucional.

Restrepo, quien fue responsable de la implementación del tratado durante el Gobierno de Iván Duque, recordó que el TLC fue aprobado como una ley de la República, por lo que su derogación debe seguir el mismo camino legal.

“Deshacer un acuerdo supone el mismo procedimiento que se utilizó cuando se hizo el acuerdo. El Congreso debe aprobarlo y luego pasa por revisión constitucional”, precisó.

El exministro advirtió que mientras se surte el trámite legal, el TLC seguirá vigente y que su terminación afectará a los exportadores colombianos, especialmente a sectores como el café, las flores, las frutas y algunos productos industriales. Según Restrepo, el tratado con Israel había logrado un superávit comercial favorable para Colombia y proyectaba exportaciones por hasta 5 millones de dólares.



Restrepo también señaló que la decisión presidencial responde a razones ideológicas y no económicas, lo que pondrá en riesgo empleos y oportunidades de inversión extranjera. “Colombia está perdiendo una gran oportunidad”, manifestó.

El exministro insistió en que la suspensión definitiva del TLC podría tardar entre seis y nueve meses, según las cláusulas de terminación estipuladas en el acuerdo. Además, se mostró optimista sobre la posibilidad de que futuros gobiernos retomen las relaciones comerciales con Israel.

El debate surge en medio de tensiones diplomáticas entre ambos países por la postura del presidente Petro frente al conflicto en Gaza y la decisión de suspender la exportación de carbón a Israel. Restrepo criticó que las diferencias políticas se trasladen al terreno económico: “Hay que superar la ideología y actuar con pragmatismo; no podemos perder miles de empleos por esta relación comercial”.

