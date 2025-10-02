En vivo
Blu Radio  / Nación  / Mincomercio pidió a Cancillería enviar nota diplomática para denunciar TLC con Israel

Mincomercio pidió a Cancillería enviar nota diplomática para denunciar TLC con Israel

Este sería el primer paso para modificar o cancelar el TLC con Israel.

Foto: ImageFx / Feria Internacional de Defensa y Seguridad
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: 2 de oct, 2025

Al despacho de la canciller Rosa Villavicencio llegó una carta del Ministerio de Comercio, firmada por la titular de esta cartera, Diana Morales, en la que se solicita enviar una nota diplomática para denunciar el TLC entre Colombia e Israel, tal como lo ordenó ayer el presidente Gustavo Petro tras la detención de dos colombianas en la flotilla Global Sumud con ayuda humanitaria a Gaza.

    Se agrava crisis diplomática con Israel: Petro expulsó a toda la delegación de ese país en Colombia

En el documento se lee:
“El artículo 15.4 del TLC Colombia–Israel establece la posibilidad de adelantar una denuncia unilateral, siempre y cuando la parte que lo solicita siga el procedimiento que consta en su mismo articulado. De conformidad con el mencionado artículo, cualquiera de las partes podrá denunciar el presente acuerdo mediante una nota diplomática a la otra parte. Tal denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha de recepción de la notificación a la otra parte”.

Este sería el primer paso para modificar o cancelar el TLC con Israel. La misiva se conoce luego de que el mandatario, a través de su cuenta de X, reaccionara a la detención de Luna Barreto y Manuela Bedoya, las dos colombianas que iban a bordo del barco HIO, el cual zarpó desde Barcelona y fue interceptado ayer por autoridades israelíes.

El presidente también ordenó la expulsión de toda la delegación diplomática de ese país en Colombia. Esto tiene implicaciones, por ejemplo, en materia de trámites consulares, pues quienes necesiten adelantar este tipo de gestiones deberán acudir a terceros estados.

