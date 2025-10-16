Exrectores de la UNAL piden reactivar su participación en el Consejo Superior

Los exrectores de la Universidad Nacional de Colombia manifestaron su respaldo a José Ismael Peña Reyes y pidieron al Consejo Superior Universitario (CSU) reactivar el proceso para designar a su representante en ese cuerpo colegiado.

La solicitud fue presentada mediante una carta enviada a la secretaria del Consejo, profesora María Fernanda Lara Díaz, el 15 de octubre de 2025.

En la comunicación, los exrectores recordaron que desde junio de 2024 habían decidido suspender su participación en el Consejo Superior, en espera de una decisión definitiva del Consejo de Estado sobre la validez de la elección del rector.

Esa medida incluyó la renuncia del profesor Ignacio Mantilla Prada, quien los representaba en el órgano de Gobierno, en medio de la controversia que se generó tras la designación de Peña Reyes.



Sin embargo, el pasado 4 de septiembre de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado resolvió la demanda de nulidad interpuesta por el rector Leopoldo Múnera y Rodrigo Uprimny, quienes cuestionaban el Acuerdo 05 de marzo de 2024. En su decisión, el alto tribunal negó las pretensiones de los demandantes y ratificó la legalidad de la designación de Peña Reyes como rector de la Universidad Nacional de Colombia.

A partir de esa sentencia, los exrectores entre ellos Dolly Montoya Castaño, Moisés Wasserman Lerner, Marco Palacios Rozo y Ricardo Mosquera Mesa expresaron que ya existen las condiciones institucionales y jurídicas para retomar su participación en el Consejo Superior Universitario. Por ello, solicitaron formalmente que se inicie el proceso de elección de su nuevo delegado.