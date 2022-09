Extraña sustancia que apareció en Casanare causa temor por el daño ambiental que está generando

En Orocué, Casanare, sus habitantes se encuentran preocupados por la aparición de una extraña sustancia que recubre la sabana, la cual habría aparecido desde la perforación de un poso en el que se pretendía encontrar petróleo.

Según el informe de Noticias Caracol, la sustancia no ha podido ser identificada, pero sí está causando daños ambientales en el terreno donde se evidencia su presencia.

"Como una gelatina, algo melcochudo, que la capa vegetal, no hay nada de vida, allí no se encuentra ninguna especie, no hay aves, allí no hay ningún animal silvestre. Vemos todo el pasto quemado", expresó Fernando Guio Cisneros, líder social y ambiental de Orocué.

Según señala el subdirector de la Corporinoquía, Héctor Miguel González, se conversó con las autoridades ambientes para atender y determinar la problema que se viene presentando.

En el lugar se tenía la expectativa de petróleo e hidrocarburos; sin embargo, se trató de un poso seco. Perforación que se hizo en el 2018.

La sustancia ya está en estudios para determinar si se trata de un elemento vegetal o de algún componente químico.

