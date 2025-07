Familia de colombiano detenido en Polonia clama ayuda: “Está solo, enfermo y sin defensa”. Su hija manifestó que no ha recibido apoyo de la Cancillería colombiana ni información suficiente por parte de las autoridades polacas, tras una riña en la que murió un ciudadano de ese país

Kelly Rojas, una joven ibaguereña radicada en Medellín, vive una angustia creciente desde el pasado 5 de julio, cuando su padre, Edubin Rojas, fue detenido en Polonia. Según relata, su progenitor —quien había viajado en 2024 para trabajar legalmente en una empresa cárnica— no participó en la riña por la que hoy está tras las rejas.

“Él estaba en un carro, no peleó, pero lo detuvieron igual. Desde entonces no sabemos nada de él”, denunció Kelly, señalando además que su padre padece hemofilia y no ha tenido acceso a tratamiento médico.

“Lo que a nosotros como familia nos preocupa es porque él sufre de hemofilia hace más de 20 años. No sabemos cómo está su situación de salud. No hemos tenido un contacto desde el día de su detención que fue el 5 de julio, por ese incidente ni siquiera una llamada ni siquiera una carta y es lo que más nos afecta a nosotros en este momento como familia”, relató en Blu Radio.

El caso ocurre en el marco de un grave incidente ocurrido el 6 de julio en la ciudad de Świecie, donde un ciudadano polaco murió tras una pelea con varios migrantes colombianos. Según reportes oficiales, la riña comenzó en un bar y se trasladó a las afueras del lugar, involucrando a al menos 10 colombianos y cuatro polacos. Aunque aún no se conocen los detalles completos de lo ocurrido, varias personas fueron arrestadas, y algunos, como Edubin Rojas, estarían “pagando los platos rotos” pese a no haber participado directamente en los hechos.

Edubin se encuentra privado de la libertad, bajo investigación por violar el artículo 158 del Código Penal polaco, que sanciona la participación en riñas. Según su familia, no cuenta con representación legal, no ha podido comunicarse con nadie desde su detención, y las autoridades colombianas no les han brindado apoyo.

“Que, por favor, nos permitan tener un contacto con él, saber cómo se encuentra y adicional a ello que pueda tener una abogada asignada, porque es que las pruebas hablan por sí solas. Desafortunadamente, él estaba en el momento y en un lugar equivocado”, agregó.

La familia, residente una parte en Ibagué y ella Medellín, ha tocado puertas en la Cancillería Colombiana, la Defensoría del Pueblo y otras entidades, sin obtener solución. “Solo pedimos saber cómo está, que reciba atención médica y que le asignen un abogado. No es justo que esté solo, lejos, enfermo y pagando por algo que no hizo”, concluyó Kelly, quien pide ayuda a la comunidad internacional para visibilizar su caso.