Familia de subintendente asesinado en Antioquia: "Actos terroristas solo hacen daño a la sociedad"

En el aeropuerto Benito Salas de Neiva, la Policía Metropolitana y familiares le rindieron honores al subintendente José Mario Camacho Aldana, uno de los uniformados que murió en el ataque de las disidencias de las Farc contra el helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia.

Carolina Silva, familiar del uniformado, en diálogo con Blu Radio, relató que el subintendente Camacho Aldana era oriundo de La Montañita, Caquetá, pero a raíz de la violencia de los años 90 se desplazó junto a sus padres hacia el Huila, donde adelantó estudios de bachiller y luego tomó la decisión de ingresar a la Policía Nacional.

“La familia de José mi primo es oriunda de aquí del Huila, pero estuvieron radicados en el Caquetá, mi abuelo vivió allá por temas laborales allá nació José Mario, pero a raíz de la violencia en aquella época mi abuelo y todos ellos prácticamente les tocó regresarse nuevamente al Huila a Aipe… Y al estar radicado en Aipe, mi primo estudió en un colegio agropecuario de Praga de donde se graduó como bachiller, él tenía 34 años y en noviembre cumplía los 35 años, amaba mucho su profesión”, narró.

En medio de la entrevista, la familiar del uniformado José Camacho expresó que es hora de acabar con esta violencia y que haya acuerdos reales de paz con los violentos: “Hay que trabajar en pro de buscar un acuerdo real de paz y evitar tanto dolor y tanto sufrimiento porque estos actos terroristas que destruyen sueños e ilusiones, solo hacen daño y maldad a la sociedad”.

El subintendente Camacho Aldana, de 34 años, quien luego de culminar sus estudios de bachiller ingresó a realizar su carrera profesional en la Policía Nacional y llevaba 15 años conviviendo con su esposa con quien deja huérfana una niña a poco de cumplir siete años de edad.

El cuerpo del uniformado, luego de recibir honores y homenaje póstumo en el aeropuerto de Neiva, fue trasladado al municipio de Aipe, Huila, donde será sepultado este lunes por sus familiares.