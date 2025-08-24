Tras atentado a policías cancelaron fiestas en Amalfi: marcharon exigiendo paz en el municipio

A raíz del reciente ataque de las disidencias de las Farc que dejó 13 policías muertos y cuatro heridos en zona rural del municipio de Amalfi, se siguen conociendo nuevas medidas adoptadas por autoridades locales para prevenir otras situaciones que puedan poner en riesgo inclusive a la población civil.

Por estos, en las última horas a través de un comunicado a la opinión pública la administración municipal anunció la cancelación de las tradicionales Fiestas de la Paz y del Progreso programadas del 10 al 13 de octubre donde también se conmemoraría el aniversario de la localidad, así como el encuentro denominado ‘Entre amigos y caballos’ que se realizaría entre el 9 y 10 de septiembre.

Según el comunicado la decisión se tomó basada en alertas de inteligencia de la fuerza pública que indican que acciones violentas de los grupos armados con presencia en este territorio podrían incrementar en las próximas semanas.

“Esta determinación no obedece a una decisión arbitraria, sino a una actuación responsable, proporcional y temporal, orientada exclusivamente a preservar el bienestar colectivo”, se lee en el mensaje.

En las últimas horas, se realizó una marcha que recorrió las principales calles del municipio donde habitantes y autoridades con mensajes alusivos a la paz y con camisetas y banderas blancas pidieron el cese de la violencia.

El acto inició y culminó en el parque principal donde hubo un minuto de silencio en memoria de los 13 uniformados asesinados en la vereda Los Toros. Desde la sociedad civil, Nelly Cañuela, representante de la Mesa de Víctimas de Amalfi, hizo una petición especial a los grupos ilegales.

"Les pedimos a los grupos violentos que nuestros héroes solo están en defensa de nuestros pueblos. Pedimos paz para nuestros territorios", advirtió.

Se espera que en las próximas horas en este municipio se desplieguen las acciones para el refuerzo de la seguridad anunciadas por parte del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien aseguró que en un mes evaluarán los impactos de las medidas desplegadas para combatir a grupos como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.