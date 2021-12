Familiar de menor desaparecida se volvió espía y ayudó a desvertebrar banda de explotación sexual

Un familiar de una menor dada como desaparecida se convirtió en espía y, con cámara escondida, recopiló evidencias en vídeo para que la Policía desarticulara una banda dedicada a la explotación sexual en Melgar, Tolima .

La banda, de acuerdo con las autoridades, se dedicaba a la explotación sexual de menores, vendiendo incluso su virginidad a turistas en las afueras de bares de Melgar, luego de sacarlas de sus casas bajo engaños.

"Unos padres al advertir de unos comportamientos inusuales de sus hijas 13 y 16 años, que llevaban elementos y dinero que no eran adquiridos por ellos generaron estas alertas", señaló el coronel Quilian Novoa, subdirector de servicios especiales de Dipro.

El coronel añadió que la banda, que sería liderada por alias 'Chiqui', quien a su vez administraría los hoteles que se prestaban para abusar de las niñas, vendía a las menores por 300.000 pesos y les daba 50.000 a las pequeñas que, dicen, eran incluso en algunos casos llevabas a fincas en Cundinamarca por los turistas que las compraban.

"Un día me dijeron que un señor me quería ver, me quería conocer", señaló una de las pequeñas víctima de la red de reclutadoras, que la captó con engaños cuando tenía tan solo once años.

Gracias a la evidencia recopilada por un familiar de una de las menores, las autoridades pudieron materializar la captura de cuatro personas -dos hombres y dos mujeres- las cuales fueron enviadas a la cárcel por delitos como la trata de personas, inducción a la prostitución y explotación sexual.

De acuerdo con cifras de las autoridades, 1.120 niños y adolescentes han sido dejado bajo protección de del ICBF por casos de este tipo.

