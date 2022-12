Farc no tiene el poder para influir en salida de procurador Ordóñez: Santos

El presidente Juan Manuel Santos señaló que recibe con respeto el fallo del Consejo de Estado sobre la anulación de la reelección del procurador Alejandro Ordóñez.

“Mucha gente estaba pendiente esperando que esa decisión se tomara, como estipula la ley y lo recibí como cualquier fallo. Con respeto y con independencia de lo que haga la justicia. Uno no siempre tiene que estar de acuerdo con los fallos pero tiene que respetarlos”, expresó Santos a la emisora La Cariñosa.

El jefe de Estado descartó que hayan existido presiones desde los diálogos de La Habana para una decisión de fondo respecto al jefe del Ministerio Público.

“Hace mucho dejé de escuchar lo que dice el procurador porque son acusaciones que no tienen fundamento. No le paré muchas bolas y no tiene fundamento alguno lo que él dice”, indicó.

Añadió que “las Farc no tienen esa capacidad ni ese poder para influir en una decisión en el Consejo de Estado. Esa acusación se cae de su propio peso”.

El mandatario invitó a “dejar esa polarización, los ataques entre instituciones con altos funcionarios atacándose unos a otros. Eso no le conviene al país”.

Lamentó que este proceso tomara tanto tiempo porque “demoró 3 años y medio y no ha debido demorarse tanto. La justicia debe operar con más agilidad. Hay unos que dicen que la justicia cojea, pero llega y llegó”.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias

-La Policía de Bogotá acaba de reconocer que está buscando a 80 niños que han desaparecido en la ciudad en lo corrido de este año… La mayoría de ellos fueron raptados por engaños a través de las redes sociales…

-Se conoció la historia, en Bogotá, del rapto el pasado fin de semana de un niño de tres años en la localidad Antonio Nariño, que fue rescatado de las manos de un habitante de la calle que se lo había llevado con engaños.

-La Policía designó a un equipo especial para investigar los móviles del asesinato de la propietaria de un predio que hará parte de las zonas veredales de concentración de las Farc.

-En Caracolí Atlántico fue encontrado el cuerpo desmembrado de un hombre al interior de tres neveras de icopor.

-El director del FBI y el Vicefiscal de Estados Unidos, le confirmaron al Fiscal Néstor Humberto Martínez su participación en la cumbre (Summit) contra el crimen organizado que será el próximo 4 de octubre en Cartagena.

-En diálogo con Blu Radio, el saliente director de Fiscalías de Medellín, Germán Darío Giraldo, reconoció que se apartó del cargo para que las investigaciones relacionadas con alias “Pedro Pistolas”, no tengan ningún tipo de dudas.

-En su visita a Salgar, Antioquia, la ministra de Vivienda dijo que aún están a la espera del lote en Chigorodó para empezar la construcción de la casa que el Gobierno le prometió al medallista olímpico Yubérjen Martínez.

-Más de 100 mil estudiantes de colegios públicos de Santander se quedarán sin transporte escolar porque la gobernación no tiene dinero.

-En Venezuela la cancillería calificó de "insolente" la última declaración del vicepresidente de EEUU Joe Biden, quien cree necesario el referéndum revocatorio al Presidente Nicolás Maduro.

-Al cierre de la cumbre de países del sudeste asiático, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, desestimó los insultos del presidente filipino. Simplemente dijo que era su estilo de hablar. El mandatario también fijo su posición sobre las tensiones de la zona y el cierre de Guantánamo.

-En otro polémico comentario, el candidato presidencial republicano en Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que vale más tener una buena relación con Vladimir Putin que con Barack Obama.

-Crecen los rumores en oriente medio sobre el inicio de un nuevo proceso de negociación entre israelíes y palestinos que tendría lugar bajo el auspicio de Rusia.

-Al menos 124 personas que intentaban cruzar la frontera desde Siria a Turquía han muerto en lo que va del año por disparos de la guardia fronteriza turca, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.