Fecode anuncia paro nacional de 24 horas por problemas en el sistema de salud

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) convocó a un paro nacional de 24 horas y movilizaciones para el próximo 30 de octubre como una forma de reclamar los graves problemas en el sistema de salud que afectan a los docentes afiliados al Fomag.

Desde la implementación del nuevo modelo de atención para los docentes en 2024, se ha deteriorado la calidad del servicio, al punto de que el Gobierno, a través de la Superintendencia de Salud, abrió la puerta a una intervención ante los indicadores incumplidos y ordenó medidas cautelares.

La demora en la entrega de medicamentos y en la asignación de citas, así como los cambios de IPS asignadas e irregularidades financieras, son algunos de los problemas evidenciados por la entidad de control.

Sistema de salud en Fecode Foto: AFP y Fecode

Desde la agremiación insisten en que este no es un paro contra el Gobierno nacional, pero sí exigen respuestas y medidas claras sobre la unificación de criterios y responsabilidades de las entidades involucradas.



“Fecode exige que se investigue a las entidades médicas que anuncian la cesación de la totalidad de los servicios a los maestros y maestras, a pesar de que se les está pagando; así como a las que insisten en no acoger el manual tarifario, el cual busca, con tarifas justas, garantizar la sostenibilidad del Fomag”, agregaron los docentes.

Por otra parte, con el paro, los maestros también están pidiendo al Gobierno más espacio para concretar la ejecución de la reglamentación del acto que reformó el Sistema General de Participaciones, y así asegurar más recursos para el sector.