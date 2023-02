“Fedegán cumplirá con el acuerdo que firmó con el presidente”: Lafaurie le responde a Petro

El presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, le respondió al presidente Gustavo Petro luego de la advertencia por las ventas de tierras para cumplir con la reforma agraria.

“Fedegán por su puesto cumplirá con el acuerdo que firmó con el presidente Gustavo Petro. No solamente ha venido cumpliendo, sino que cumplirá hasta el final. (…) El lunes con la Agencia Nacional de Tierras identificamos 342 ganaderos que hicieron la oferta directa, no tenemos todavía cuanta tierra es, pero evidentemente hay más de trecientas mil hectáreas”, explicó Lafaurie.

También desde la federación se advirtió que este jueves se realizará una oferta de tierras en Montería. Además, se aseguró que después se irá a Valledupar y terminará en el Magdalena Medio.

Así mismo, en la primera semana de marzo se comprarán 29 predios con más de 10.000 hectáreas, en el Caribe y en el Magdalena Medio.

Y es que el presidente Petro, durante el lanzamiento de un programa del Sena, advirtió que se debe avanzar en el proceso de compra de tierras para cumplir con la reforma agraria.

“Esa propuesta de Fedegán ojalá se cumpla, es para ya, no es para dentro de 20 años. Si hay un ofrecimiento porque hay un convencimiento de que el camino que lleva el agro de Colombia no es sostenible”, señaló el mandatario.

Y agregó que con Fedegán o sin ellos la reforma agraria saldrá adelante, pero que espera que no sea un engaño: “Tenemos una posibilidad de camino que yo espero que no se cierre simplemente porque era un engaño más. Aun así, el Estado debe coger el toro por los cuernos, me perdonan la expresión taurina, pero toca, el Estado debe hacer una reforma agraria”.

El presidente Petro anunció que se reunirá con los representantes del gremio de la ganadería el próximo lunes para evaluar cómo poner el acelerador a esa compra de tierras.