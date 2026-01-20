En vivo
Blu Radio  / Nación  / Firmante de paz resultó herido tras atentado en Huila; su pareja falleció en el ataque armado

Firmante de paz resultó herido tras atentado en Huila; su pareja falleció en el ataque armado

Los hechos ocurrieron en zona rural del municipio de Algeciras, Huila. Autoridades investigan.

